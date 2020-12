Nuevo brote de covid-19 obliga a Japón a suspender campaña turística

ARCHIVO - Los puentes colgantes forman parte del antiguo sistema de comunicación del Valle de Iya. Foto: Andreas Drouve/dpa

La campaña para promover el turismo doméstico en Japón que sorprendió a todos cuando se lanzó en julio, en medio de la pandemia de coronavirus, fue cancelada de cara a las vacaciones de año nuevo, informaron las autoridades niponas. La campaña "Go to Travel" (ir de viaje) fue diseñada para ayudar a impulsar una economía que no solo venía sufriendo por la pandemia en sí sino también por la suspensión de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que fueron postergados un año a causa de la covid-19. El programa permite a los viajeros japoneses reclamar hasta un 50 por ciento de sus gastos de traslado y hotel dentro del país. Pero la campaña será suspendida entre el 28 de diciembre y el 11 de enero en un esfuerzo por limitar los viajes innecesarios durante la temporada vacacional de año nuevo, precisó el primer ministro japonés, Yoshihide Suga. Más adelante se informará cuándo se reanudará el programa de incentivo turístico. Pese a que Japón pudo afrontar la pandemia de coronavirus mejor que otros países, actualmente registra un aumento de los contagios. Los expertos en salud expresaron su preocupación de que una tercera ola de infecciones pueda saturar el sistema de salud japonés. Algunas voces críticas advirtieron que la campaña "Go to Travel" ayudó a propagar la enfermedad e incrementar las tasas de infección en Japón. dpa