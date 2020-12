Natalia Rodríguez se confiesa y habla de cómo se siente tras su sorprendente ruptura con Álex Pérez

22/03/2018 Natalia Rodríguez, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 28 (CHANCE)



2020 ha sido un año lleno de buenas y malas noticias pero, sin duda, nos ha dejado muchísimos titulares que nunca hubiésemos imaginado hace tan sólo unos meses. Uno de ellos, y a punto de finalizar el año, lo protagoniza Natalia Rodríguez, una de las inolvidables concursantes de la primera edición de Operación Triunfo. La cantante acaba de confesar, rota de dolor, que ha roto con el futbolista Álex Pérez, con quien llevaba 13 años de relación.



A través de su cuenta de Instagram y con una fotografía en la que, de espaldas, la gaditana mira al mar, Natalia ha desvelado así esta triste noticia que, pese a lo duro que resulta, ha decidido compartir con sus seguidores. "Mi canción favorita decía "nada es para siempre...." y no lo quería creer. Empezamos muy jóvenes, maduramos juntos , nos enfrentamos a momentos buenos y malos, disfrutamos muchísimo, recorrimos medio mundo juntos y nos quisimos a más no poder,pero la vida es así y después de 13 años, nuestros caminos se han separado", ha comenzado diciendo la artista, que, pese a encontrarse rota de dolor, ha demostrado una vez más su fuerza. "Empiezo un nuevo camino sin rencor, empiezo a conocerme de otra manera y a ser fuerte, pero todo muy poquito a poquito ya que esta* siendo difícil y duele. Siempre estará en algu*n rinconcito de mi corazón por todo lo que vivimos. Toca seguir adelante", ha confesado.



Sin desvelar más detalles de la ruptura ni confesar quién tomó esta durísima decisión después de media vida juntos, Natalia se refugia ahora en su familia y en su Cádiz natal para superar este golpe del que, sin duda, saldrá reforzada.



Chenoa, íntima amiga de la artista desde que se conocieron hace dos décadas en "Operación Triunfo", ha sido de las primeras en mostrar su apoyo a Natalia con un sincero "te agarro fuerte de la mano, como hice hace 20 años. Te quiero" mientras que Nuria Fergó, otra de las personas más cercanas a la gaditana, no ha dudado en darle un sabio consejo: "El tiempo cura, quiérete mucho y visualiza todo lo bueno que te espera. Nuevas experiencias. Te lo mereces.Te quiero".