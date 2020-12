México suma 400 muertos y 6.217 contagios nuevos de covid-19

Familiares de una persona sospechosa con covid-19 ingresan hoy al Hospital General en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua (México). EFE/Luis Torres

México, 27 dic (EFE).- La Secretaría de Salud de México informó este domingo que el país sumó 400 muertos a causa de la covid-19 y 6.217 contagios nuevos.

De esta forma, se elevó a 1.383.434 los contagios y a 122.426 los fallecidos por la enfermedad desde el inicio de la pandemia a finales de febrero pasado.

Con estas cifras, México se mantiene como el cuarto país del mundo con más muertos por el coronavirus, después de Estados Unidos, Brasil y la India, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins.

De acuerdo con esta misma institución, México es además el decimotercer país del mundo en cuanto a número de enfermos registrados.

Según el reporte de este domingo, han sido estudiadas 3,5 millones de personas desde el inicio de la pandemia.

De los 32 estados del país, la Ciudad de México, el Estado de México, Baja California, Morelos y Guanajuato han decretado en las últimas semanas el semáforo epidemiológico rojo por un disparo de los contagios, lo que conlleva el cierre de toda la economía no esencial.

Además, las autoridades han pedido a los ciudadanos no salir de casa ni celebrar las fiestas navideñas con familiares que no habiten en el mismo hogar.

El gobernador del occidental estado de Colima, José Ignacio Peralta, anunció este domingo que tiene la covid-19, aunque "hasta el momento sin síntomas", por lo que ya han contraído la enfermedad 16 de los 32 mandatarios estatales.

México retomó este domingo su plan de vacunación al vacunar en un colegio militar de la capital a 3.900 trabajadores sanitarios de diferentes hospitales que atienden a enfermos de covid-19.

El pasado jueves, el país se convirtió en el primero de América Latina en comenzar a vacunar con la vacuna de Pfizer, que fue suministrada a 3.000 médicos repartidos en Ciudad de México y en los cercanos municipios de Querétaro y Toluca.

El lunes está previsto el inicio de la campaña de vacunación en Coahuila, estado fronterizo con Estados Unidos, para dar cobertura al personal sanitario del norte del país.

El Gobierno mexicano prevé haber vacunado a prácticamente todo el personal de la salud a finales de enero, cuando según sus cálculos se habrán recibido 1,4 millones de dosis de Pfizer en cargamentos semanales.

Una vez vacunados, México quiere inmunizar al resto de la población entre febrero de 2021 y marzo de 2022 de forma gratuita y gradual, según edades y enfermedades crónicas.