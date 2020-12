Mercado de carbono de UE podría vincularse al del Reino Unido

(Bloomberg) -- El Reino Unido tiene la oportunidad de vincular su mercado de carbono con el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (o RCDE) de la Unión Europea luego de que las partes acordaran un acuerdo sobre el brexit.

El Gobierno británico decidió hace dos semanas crear su propio mercado de límites y comercio de derechos de emisiones contaminantes, replicando los acuerdos que dejará con su salida de la Unión Europea. Si bien ese sistema se está configurando independientemente del acuerdo sobre el brexit, el tratado abre la puerta a vínculos más profundos sobre las normas ambientales.

La vinculación de los sistemas ayudaría tanto al Reino Unido como a la UE a enviar señales a largo plazo a la industria contaminante sobre la seriedad de los objetivos de generar cero emisiones para 2050. Los grupos empresariales han impulsado un mercado de carbono en el Reino Unido con valores que se puedan intercambiar con el sistema de la UE, lo que lo haría similar a lo que existe para las entidades contaminantes británicas desde que comenzó el mercado en 2005.

Tener un acuerdo podría significar que hay suficiente voluntad política para fusionar efectivamente los dos mercados poco después de que se dividan oficialmente. Es una buena señal para el mercado y se ha reflejado en los precios del carbono justo antes de que se anunciara el acuerdo.

El carbono ha tenido una tendencia al alza en las últimas semanas y ha alcanzado un máximo histórico de más de 32 euros por tonelada métrica, gracias al acuerdo de los líderes de la UE para acelerar los recortes de emisiones en los próximos años.

Si bien el acuerdo establece algunas condiciones generales sobre los precios del carbono, no proporciona claridad sobre cuándo podrían vincularse. Los negociadores británicos se comprometieron con un sistema que es al menos tan fuerte como el programa de límite y comercio de derechos de emisiones de la UE. Las empresas del Reino Unido siguen estando sujetas a los límites de emisiones de la UE para 2020 y deben cumplir con sus obligaciones de entrega de derechos de emisión antes del 30 de abril de 2021.

El diseño del ciclo de cumplimiento del RCDE de la UE ofrece un margen de maniobra adicional para que los responsables de la formulación de las políticas lleguen a un acuerdo de un vínculo que aún podría cubrir el primer año después del brexit. La fecha límite para que las empresas entreguen sus asignaciones de emisiones para el 2021 se cumple en abril de 2022, lo que da a los negociadores varios meses para llegar a un acuerdo sobre condiciones detalladas de una vinculación.

Cuando el Reino Unido abandone la UE, sus instalaciones eléctricas e industriales tendrán que comprar derechos de emisión en el nuevo sistema interno. Las subastas y los contratos de futuros se lanzarán a mediados del próximo año.

El Reino Unido había dicho que el mercado incluiría alrededor de 156 millones de derechos de emisión en 2021, pero eso probablemente se reducirá significativamente en los próximos años para dar cuenta del objetivo del primer ministro, Boris Johnson, de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero más rápido de lo planeado previamente.

Un sistema vinculado agregaría profundidad al mercado de la UE y preservaría parte de la liquidez cuando emerjan los derechos de emisión del Reino Unido.

Las empresas de servicios públicos normalmente tendrían derechos de emisión que cubren entre 80 y 90 millones de toneladas de emisiones, según BNEF. Es probable que hayan reducido gradualmente su cobertura de carbono en previsión del brexit, pero aún podría haber una venta masiva si se deshacen de cualquier posición a futuro pendiente que cubra las emisiones en los próximos años.

Nota Original:EU Carbon Market Has Chance to Link With U.K. After Brexit Deal

