Mendilibar cree que el Barça puede jugar "con más libertad" sin Messi

Eibar (Gipuzkoa), 28 dic (EFE). El entrenador de la SD Eibar, José Luis Mendilibar, ha afirmado este lunes que no cree que la baja de Lionel Messi sea determinante en el partido de este martes en el Camp Nou, ya que incluso puede hacer que el resto de futbolistas del Barça jueguen "con más libertad".

"El Barça en teoría tiene unas de las mejores plantillas de la competición, entonces sí que se tiene que notar porque al final es el mejor jugador del mundo, pero el que vaya a sustituirle en este momento va a ser otro jugador de gran calidad", ha dicho Mendilibar en la comparecencia previa al partido.

Ha opinado también que al no ver sus compañeros en el campo a Messi "y no pensar tanto en él" igual juegan "con más libertad cada uno de ellos", si bien desconoce "si eso les va a hacer jugar más en equipo o no".

El entrenador armero no cree en la crisis del FC Barcelona y por el contrario les ha visto bien en el último partido que disputaron contra el Valladolid.

"Han tenido dudas también ellos- señaló el técnico vizcaíno- y creo que no han hecho tantas ocasiones como otras veces y también se le han hecho ocasiones a ellos. Han ido ganando partidos y les han empatado, e incluso han perdido. pero yo creo que el último partido han cambiado".

Mendilibar opinó que al introducir a tres centrales el día del Valladolid los jugadores blaugranas "se han sentido más seguros", algo que han ratificado ellos mismos y por esta razón Mendilibar cree que "van a seguir jugando de la misma manera con tres centrales, dos carriles y el resto de la gente por dentro que es cuando hacen daño, por dentro, para luego salir por fuera y volver a jugar dentro".

"Yo creo - declaró el entrenador del Eibar- que ahora mismo están a gusto y están contentos".

Para el técnico de Zaldibar el encuentro contra el Barça tiene la dificultad añadida de jugarse en el Camp Nou, donde el Eibar nunca ha puntuado. "La exigencia va a ser mayor -dijo Mendilibar- porque todavía el equipo de casa trata de dominar más, trata de tener el balón más y de llevarlo con velocidad y en ese sentido vamos a tener la exigencia de estar muy atentos y de correr mucho como lo hicimos contra el Madrid. Espero que lo podamos hacer igual y que no caiga gente lesionada".

El Eibar se presentará con bajas importantes de última hora, como Anaitz Arbilla, o Kevin Rodrigues, pero especialmente la del jugador de Barbate Bryan Gil, que era un referente ofensivo clave.

Mendilibar opina que la acumulación de partidos en una temporada atípica por la covid-19 provoca que casi todos los equipos tengan cuatro o cinco lesionados. A pesar de dichas bajas confía en que puedan estar mejor que en el último partido que perdieron contra el Alavés,

"A ver si estamos un poco mejor que el día del Alavés, pues en caso contrario ir allí (por el Campo Nou), es ir en balde, por que lo normal es que te ganen bien", concluyó Mendilibar.