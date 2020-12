Marta López desvela, por fin, su nuevo y ambicioso proyecto

MADRID, 28 (CHANCE)



Marta López ha revelado, por fin, el proyecto que se traía entre manos y del que nos ha estado contando pequeñas "píldoras" en los últimos meses. Un negocio que ideó en el confinamiento y que, pocos días antes de finalizar el año, y con unas sugerentes fotografías que poco dejan a la imaginación - en las que se muestra como una sexy Eva a punto de morder la manzana - desvela con todo lujo de detalles a través de su cuenta de Instagram.



Como muchos ya imaginábamos, puesto que la propia Marta lo ha contado en alguna ocasión, se trata de una app para "conectar con gente, encontrar pareja o simplemente hacer un plan divertido", TENTATIONS APP. Emocionada, la colaboradora ha anunciado que "es el sitio donde todos quieren estar, pero sólo algunos serán los elegidos... ya que es necesario cumplir unos requisitos para que estemos todos seguros y tranquilos, donde no existan perfiles falsos, por eso es necesario mandar DNI/NIE. Un equipo cuidará cada detalle para que te sientas unic@ con un trato personalizado, estarás conectad@ con nosotros en tus citas para sentirte más segur@, cuentas con un equipo de coaching (Psicologo, nutricionista, entrenador personal, etc...) para ayudarte".



Pero este novedosa app de citas no se queda en eso, ya que como Marta asegura, "en cuanto la pandemia nos lo permita, contaremos con los planes más divertidos para hacer en grupo, como viajes, fiestas, etc". "Podrás hacer citas dobles, crear tus propios eventos, y en nuestra zona Vip podrás usar nuestros servicios especiales como el de nuestra Celestina, poner el perfil oculto dejando ver de ti lo que quieras y disfrutar de grandes ventajas", ha desvelado la madrileña, asegurando que "hablándolo con mis compañeros de la TV nos faltaba ese espacio dónde poder estar seguros, donde no nos eliminen por pensar que no somos nosotros, que si digo que soy yo, es que es verdad".



Como Marta confiesa, "un mundo nuevo por descubrir en TENTATIONS para que la gente como yo que nunca hemos entrado en una web/app para conocer gente entendamos que no es el futuro, es el presente y con la situación que estamos viviendo, es complicado relacionarse y aquí lo tienes en la mano".



¿Se lanzará la propia Marta a buscar su nuevo amor a través de esta app, ahora que está soltera tras terminar su polémica relación con Efrén Reyero?