Luka Doncic: "Hemos jugado con corazón, duro" contra los Clippers

El guardia de los Dallas Mavericks, Luka Doncic (i), conduce a la canasta sobre el guardia de Los Clippers, Patrick Beverley. EFE/EPA/ALEX GALLARDO

Redacción deportes, 27 dic (EFE).- El base esloveno Luka Doncic declaró a Efe que la histórica victoria que los Dallas Mavericks consiguieron hoy en casa de Los Ángeles Clippers, a los que endosaron un 73-124 es fruto de que "hemos jugado con corazón, hemos jugado muy duro".

La apabullante victoria de los Mavs se cimentó en un recital de Luka que dominó en puntos, rebotes y asistencias. El exmadridista anotó 24 puntos, 9 rebotes (tantos como Serge Ibaka en los Clippers) y ocho asistencias, el doble que las que consiguió Paul George, el mejor hombre del equipo californiano.

Tras el partido, a preguntas de Efe, Doncic aseguró que la paliza que los Mavericks dieron a los Clippers no fue consecuencia de mala o buena suerte.

"No, no tiene que ver suerte. Tiene que ver en cómo hemos salido, cómo hemos jugado. Hemos jugado con corazón y hemos jugado muy duro. Es lo que tenemos que hacer todos los partidos", afirmó el base.

Doncic también declaró que todo el equipo realizó un "trabajo muy bueno, sobre todo en la defensa y los rebotes. Eso nos da el empujó en el ataque así que así tenemos que seguir en todos los partidos".

Con respecto a la mayor importancia de cada victoria en esta temporada, que tendrá 10 partidos menos, Doncic afirmó que "cada partido es importante. Al final tienes que ganar los partidos que puedas. Si puedes ganar todos los partidos, hay que ganar todos los partidos".

El entrenador de los Mavs, Rick Carlisle, destacó tras el partido la gran compenetración que tienen los dos bases titulares del equipo, Luka y Josh Richardson, que por primera vez en la historia del equipo de Dallas, anotaron cada uno 13 puntos en un cuarto.

Carlisle dijo que los dos "tienen un gran afinidad y una creciente química" que está catapultando a todo el equipo.