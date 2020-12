Los hogares de la UE gastaron en alimentación el 13 % de su consumo total en 2019

Vista general de un puesto de frutas y verduras. EFE/Kai Försterling/Archivo

Bruselas, 28 dic (EFE).- Los hogares de la Unión Europea (UE) gastaron en 2019 más de 956.000 millones de euros en alimentos y bebidas no alcohólicas, lo que traduce en el 13 % del gasto total de consumo, según publicó este lunes la oficina de estadística comunitaria, Eurostat.

El consumo alimentario en los hogares de toda la UE supuso el 6,8 % del PIB del club comunitario e 2019.

En esta línea, el consumo de alimentos y bebidas no alcohólicas se situó en el 13 % del gasto de consumo total, la tercera categoría a la que más dinero dedicaron los europeos, solo por detrás de los gastos asociados a la vivienda, el agua, la electricidad, el gas y otros combustibles, que representaron el 23,5 %.

Justo por detrás se situó el transporte, una categoría en la que los europeos gastaron el 13,1 % del total.

Los hogares europeos que más gastaron en alimentos fueron los de Rumanía, cuyo consumo alimentario se elevó al 26 %, alrededor de una cuarta parte del total, seguidos de Lituania (20,2 %) y Estonia (19,3 %).

En el caso de España, esta cifra se situó por debajo de la media europea, con un 12,5 % del gasto total.

En el lado opuesto, y con un gasto en alimentos y bebidas no alcohólicas por debajo del 10 % del total se situaron Irlanda (8,6 %), Luxemburgo (8,9 %) y Austria (9,7 %).

En cuanto a la evolución de este gasto en los últimos diez años, entre 2009 y 2019, la proporción del gasto total de los hogares en alimentación disminuyó o se mantuvo estable en la mayoría de los Estados miembros de la UE.

La mayor disminución se registró en Lituania, donde esta cifra cayó del 25,4 % del gasto total de los hogares en 2009 al 20,2 % diez años después, un descenso de 5,2 puntos porcentuales, seguida de Malta (donde cayó 3,5 puntos porcentuales) y Polonia (donde disminuyó 3,0 puntos).

Por el contrario, el gasto de los hogares en alimentación aumentó en siete Estados miembros de la UE.

El mayor crecimiento se registró en la República Checa (del 14,2 % en 2009 al 15,5 % en 2019, lo que se traduce en un incremento de 1,3 puntos porcentuales), seguida de Eslovaquia (donde aumentó 1,1 puntos porcentuales), Hungría (0,5 puntos porcentuales más) y los Países Bajos (con un crecimiento de 0,4 puntos porcentuales).