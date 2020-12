López Obrador da la inocentada de que no habrá más conferencias de prensa

Fotografía cedida por la presidencia de México, del mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, durante una rueda de prensa matutina en Palacio Nacional de Ciudad de México (México). EFE/Presidencia de México/SOLO USO EDITORIAL

México, 28 dic (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, inició su conferencia de prensa matutina de este lunes, Día de los Santos Inocentes, anunciando el fin de sus tradicionales ruedas de prensa conocidas como "mañaneras", algo que desmintió más tarde.

"Informar que ya no vamos a tener estas mañaneras. La mayoría de los medios de información del país están cumpliendo con su responsabilidad de manera profesional. Hay noticias ciertas, veraces y objetividad en los medios. De modo que ya no hace falta que estemos todas las mañanas aquí", expresó muy serio al iniciar su conferencia en Palacio Nacional.

Asimismo, el mandatario anunció que sus "mañaneras" serían sustituidas por una sola "conferencia de prensa semanal", todos los miércoles al mediodía, y que el resto de jornadas la información presidencial se daría a través de boletines "como se hacía antes".

Pasados 20 minutos de los que se suponía su última conferencia matutina, López Obrador confesó entre risas que se trataba de una inocentada con motivo del Día de los Santos Inocentes.

"Ya de una vez les digo que sí vamos a seguir teniendo las mañaneras. Solo que hoy es 28 y es el Día de los Santos Inocentes. ¡¿Cómo creen que no vamos a tener las mañaneras?! ¡Se frotarían las manos toda la prensa conservadora!", exclamó López Obrador, del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

El presidente justificó que si no diera una rueda de prensa diaria estaría "recibiendo todos los golpes" sin poder responder, porque es "obvio" que la mayoría de periódicos, radios y televisiones "están en contra" de su Gobierno.

"Un noticiero de televisión es lo que dicen y no hay réplica. La réplica se da al día siguiente si la transmiten. Si no la transmiten, lo que dijeron se queda, aunque fuese una falsedad", opinó.

Poco después, concluyó abruptamente la rueda de prensa al conocerse la muerte del cantautor mexicano Armando Manzanero, reconocido en América Latina como el rey de los romanticismo, tras varios días intubado en un hospital de Ciudad de México por covid-19.

Desde que asumió el poder en 2018, López Obrador, de 67 años, ofrece diariamente una conferencia de prensa de lunes a viernes a las siete de la mañana en el Palacio Nacional de la capital o en alguna otra ciudad si se encuentra de gira.

La mañanera de mayor duración hasta ahora fue la del pasado 11 de noviembre, que se alargó durante 192 minutos (3 horas 12 minutos).

En estas ruedas de prensa, que tienen lugar al concluir la reunión del presidente con su gabinete de seguridad, López Obrador expone sus planes de gobierno y aprovecha para arremeter contra la oposición y la prensa crítica con su Gobierno.

López Obrador inició con las mañaneras el 3 diciembre de 2018, dos días después de asumir la presidencia, como una promesa de ofrecer transparencia y apertura a los medios, en contraste con su antecesor, Enrique Peña Nieto, quien sólo ofreció un par de ruedas de prensa de 2012 a 2018.