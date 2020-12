Kobe Bryant y Diego Maradona impactaron con sus muertes, Pelé con sus 80 años

Fotografía de un homenaje al fallecido jugador de Los Lakers de Los Ángeles Kobe Bryant y a su hija, Gianna el 24 de febrero de 2020 en Staple Center en Los Ángeles (Estados Unidos). EFE/Etienne Laurent

Redacción Deportes, 28 dic (EFE).- Apenas 304 días después del impacto brutal sufrido por el mundillo del deporte con la muerte de Kobe Bryant aquél 26 de enero, el luto volvió con la partida de otro mito, Diego Maradona el 25 de noviembre.

El excapitán y exseleccionador de Argentina había cumplido 60 años de vida 23 días antes, el 30 de octubre, mismo mes en que brasileño Edson Arantes do Nascimento 'Pelé' celebró 80 años de vida el día 23.

Vidas y rivalidades entrelazadas que solo la muerte separó mientras el deporte, aún con limitaciones, seguía completando sus calendarios.

8. SATO, BICAMPEÓN EN INDIANÁPOLIS

Takuma Sato, con el Honda N.30 de Rahal Letterman Lanigan Racing, se proclamó el 24 de agosto bicampeón de las 500 Millas de Indianápolis. El piloto japonés de 43 años ya la había ganado en 2017 con el equipo Andretti Autosport.

9. EL PELOTAZO QUE DESCALIFICÓ A DJOKOVIC

El 6 de septiembre el tenista serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, fue descalificado del Abierto de Estados Unidos por dar un pelotazo a una jueza durante su partido de octavos de final frente al español Pablo Carreño.

10. OSAKA Y THIEM, CAMPEONES

La japonesa Naomi Osaka ganó por segunda vez el Abierto de Estados Unidos al vencer por 1-6, 6-3 y 6-3 a la bielorrusa Victoria Azarenka. El austríaco Dominic Thiem dominó el certamen al imponerse por 2-6, 3-6, 6-3, 6-4 y 7-6 (6) al alemán Alexander Zverev.

Por cuenta del coronavirus, este año el Abierto de Estados Unidos fue uno de los más insólitos porque no hubo público, pero sí mapaches ocupando las gradas vacías.

11. VOLVIÓ LA COPA LIBERTADORES

El 15 de septiembre y tras 187 días de para volvió a jugarse la Copa Libertadores con una programación de 48 partidos pero en estadios vacíos por primera vez en 61 años.

El torneo se jugó hasta los cuartos de final y ha programado las semifinales y la final en enero próximo.

12. BRASIL DOMINA A SUS ANCHAS LAS ELIMINATORIAS

Las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022, programadas para marzo comenzaron en octubre. Hubo cuatro jornadas entre este mes y noviembre que dejaron a Brasil como único líder y con rendimiento perfecto.

La grata sorpresa ha sido Ecuador, tercero en la clasificación, dirigido por el argentino Gustavo Alfaro, mientras que Colombia decepcionó al caer por goleada 0-3 ante Uruguay y por 6-1 frente a Ecuador. Estos resultados a la postre le costaron el puesto al entrenador portugués Carlos Queiroz.

13. LA COPA SUDAMERICANA, OCHO MESES DESPUÉS

La Copa Sudamericana se reinició después de un parón de ocho meses y vio acción otra vez el 27 de octubre. Al igual que la Libertadores, las semifinales y la final se jugarán en enero de 2021.

14. JOHNSON GANÓ AUGUSTA CON RÉCORD

El 15 de noviembre el estadounidense Dustin Johnson ganó por primera vez el Masters de Augusta, sumó el segundo 'major' de su carrera y lo hizo con nuevo récord de golpes (20 bajo par) y la mayor ventaja (5) sobre sus rivales desde la plusmarca establecida en 12 por Tiger Woods en 1997.

15. TYSON SUBIÓ AL RING A LOS 54 AÑOS

El 28 de noviembre Mike Tyson volvió a subirse en un cuadrilátero 15 años después de haberse retirado. Protagonizó una emocionante pelea de exhibición de 8 asaltos, cada uno de 2 minutos, frente a Roy Jones Jr., de 51 años.

Aunque los jueces dieron empate, ‘Iron Mike’ conectó los mejores golpes y lució una estupenda forma física. "Creo que gané, pero estoy de acuerdo con el resultado", dijo el excampeón mundial.

Tyson recibió una bolsa de 10 millones de dólares que prometió donar a varias organizaciones benéficas.

16. MARADONA PARTIÓ

Diego Maradona falleció de un paro cardíaco el 25 de noviembre en una casa de la provincia de Buenos Aires donde se recuperaba de una cirugía en la cabeza.

El exfutbolista, que había cumplido 60 años el 30 de octubre, estuvo desde el 2 de noviembre y durante 10 días internado en una clínica de Buenos Aires por anemia, deshidratación y con un "bajón anímico", pero al hacerle chequeos se le diagnosticó un hematoma subdural por el que fue operado el día 3.

Después tuvo "algunos episodios de confusión" que los médicos asociaron a "un cuadro de abstinencia".

El día 11 Maradona recibió el alta médica y se instaló en la casa de alquiler para su recuperación. Tanto médicos como familiares no brindaron detalles sobre su salud, hasta que el día 25 la noticia de su muerte estremeció al mundo.

17. OTROS ILUSTRES QUE MURIERON

El argentino Alejandro Sabella, el técnico subcampeón con Argentina en el Mundial de Brasil 2014, falleció el 8 de diciembre a los 66 años tras permanecer 13 días internado en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA).

Otro argentino, Juan Domingo 'Martillo' Roldán, excampeón mundial de boxeo, falleció el 18 de noviembre a los 63 años en una clínica de la provincia de Córdoba a causa de la covid-19.

El extenista y entrenador chileno Patricio 'el Pato' Rodríguez murió el 23 de junio a los 81 años por un cáncer. Como jugador fue uno de los que más veces representó a su país en la Copa Davis. Como entrenador dirigió al ecuatoriano Andrés Gómez en su título del Roland Garros de 1990 y al chileno Nicolás Massú cuando ganó el oro olímpico en sencillos y dobles en Atenas 2004.

El 4 de mayo a los 90 años murió Francis Donald Shula, 'Don' Shula, el entrenador con más victorias en la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) y héroe de los Dolphins de Miami.

El exfubolista argentino Tomás 'el Trinche' Carlovich, de quien Diego Maradona dijo que fue mejor que él, murió el 8 de mayo a los 74 años tras no recuperarse de un golpe en la cabeza recibido dos días antes durante un asalto en el que le robaron la bicicleta.

Gabriel Briceño Fernández