Kiko Rivera guarda silencio tras la tensa visita de Isa a Cantora y su duro reencuentro con Isabel Pantoja

15/11/2020 Kiko Rivera, en su última visita a la capital EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El reencuentro entre Isa e Isabel Pantoja ha dado mucho que hablar en los últimos días, y eso que ninguna de las protagonistas se ha pronunciado al respecto. Según apuntan diversas fuentes, la menor del clan habría tenido que saltar la verja después de que nadie le abriese la puerta de Cantora, y habría protagonizado una conversación llena de reproches con su madre.



Al parecer, la tonadillera, muy molesta con Isa, habría comparado a su hija pequeña con su hijo Kiko, con el que la relación está completamente rota, y le habría dicho que no quería volver a verla por Cantora porque allí ya no tenía ninguna familia.



Unas palabras durísimas que Isa no ha desmentido y sobre las que Kiko prefiere mantenerse al margen. Muy serio, y apretando el paso para no comentar el encontronazo que habría protagonizado su madre y su hermana la víspera de Nochebuena, el marido de Irene Rosales da la callada por respuesta y no desvela qué le parece que la tonadillera le haya dicho a Isa que es igual que él y que no quería volver a verla por Cantora, donde ya no le quedaría familia.