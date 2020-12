Incertidumbre del Cádiz por positivos de COVID ante rival en alza

El delantero del Cádiz Álvaro Negredo (C), durante un partido de esta temporada. EFE/Javier Etxezarreta/Archivo

Cádiz/Valladolid, 28 dic (EFE).- El Cádiz recibe este martes al Real Valladolid con la incertidumbre derivada de sus tres últimas derrotas seguidas y, sobre todo, por la difícil situación generada por los positivos de COVID-19 en su plantilla, sin conocer Álvaro Cervera con qué jugadores podrá contar ante un rival en alza.

La plantilla del Cádiz, undécimo con 18 puntos, cuatro más que un Valladolid que es antepenúltimo y está en puestos de descenso a pesar de su reacción en las últimas jornadas, se ha realizado pruebas PCR para confirmar o descartar los positivos que se han dado en pruebas de antígenos realizadas recientemente.

El Cádiz, sólo ha logrado cuatro puntos de los últimos veintiuno que ha disputado en siete encuentros que han reunido, a la vez, el espejismo que supuso derrotar al Barcelona (2-1) en el estadio Ramón de Carranza y una serie de derrotas seguidas que ya alcanzan tres.

Álvaro Cervera ha marcado en rojo en su libreta el partido frente a los blanquivioletas para detener la sangría que le ha supuesto al Cádiz perder de manera consecutiva contra el Celta (4-0), Getafe (0-2) y Betis (1-0).

Los gaditanos, que hace poco ocupaban la quinta plaza de la clasificación en posiciones europeas, ahora son undécimos con 18 puntos, cuatro por encima del Valladolid, que marca la frontera con el descenso y que, en caso de ganar en el Ramón de Carranza, se colocaría a un punto del Cádiz.

Para este partido crucial, los cadistas tienen la baja por lesión del centrocampista argentino Augusto Fernández.

El Valladolid viaja a Cádiz con las bajas de Janko, Joaquín y de Marcos André, por lo que se producirán varios cambios en el once titular e, incluso, podría cambiar el esquema ante la situación de Guardiola, ya que el delantero "no está para jugar 90 minutos".

En este caso, cabría la posibilidad de que solo contara con Weissman en punta de ataque, y apostara por dar titularidad a Toni Villa para buscar más enlaces desde la banda, aunque Sergio no está contando con el jugador murciano, de salida, a pesar de que su rendimiento, cuando salta al césped, siempre es bueno.

En relación con los casos de covid, Sergio afirmó que la prioridad es "la salud de los jugadores, que estén bien y que todo pase cuanto antes", aunque ellos se han abstraído de esta situación y han preparado la cita con "intensidad y con la ilusión de cambiar la imagen ofrecida ante el Barcelona y de ganar", ha explicado.

Sergio no quiere verse sorprendido por un rival que "sabe a lo que juega, que tiene bien aprendida la propuesta de su entrenador, que no tiene mucha posesión de balón pero que roba mucho y compite bien", por lo que les va a "exigir el máximo" para "estar a la altura de su intensidad".

Puesto que, además, el Cádiz es el equipo menos goleador de LaLiga, los vallisoletanos tienen la oportunidad de dejar la portería a cero, uno de sus "debes" principales de esta temporada, y en el que siguen trabajando, puesto que esa faceta les ha permitido obtener grandes resultados los años anteriores.

- Alineaciones probables:

Cádiz: Ledesma; Iza Carcelén, Fali, Cala, Espino; Jonsson, Álex Fernández, Salvi, Perea; Lozano y Negredo.

Valladolid: Masip; Hervías, Bruno, Javi Sánchez, Nacho o Raúl Carnero; Orellana, Alcaraz, Roque Mesa, Óscar Plano; Weissman, Guardiola.

Árbitro: Alejandro José Hernández Hernández (Comité Las Palmas).

Estadio: Ramón de Carranza.

Hora: 21.30.

-----------------------------------------------------------------

- La clave: La fortaleza mental de los jugadores del Cádiz, que no ha podido desarrollar el último entrenamiento según los conceptos preparados por los positivos de Covid detectados en la plantilla.

- El dato: El Cádiz suma tres derrotas, un empate y un solo triunfo en los últimos cinco partidos, mientras que el Valladolid lleva tres victorias, un empate y dos partidos perdidos.

- Las frases:

Álvaro Cervera, entrenador del Cádiz: "No hemos podido entrenar, tenemos un problema con el Covid y veremos quién puede y quién no puede estar".

Sergio González, técnico del Valladolid: "Habrá cambios en el equipo para enfrentarse este martes al Cádiz".

- El entorno: La preocupación por el estado de la plantilla el Cádiz es latente, algo que intentará aprovechar el Valladolid para pescar en mar revuelto.