HBO Max y Disney+ registran aumento en descargas de aplicaciones

(Bloomberg) -- La plataforma de streaming HBO Max de AT&T Inc. estableció un récord de un día para las descargas de su aplicación móvil tras el lanzamiento de la secuela de superhéroes “Wonder Woman 1984”, del estudio Warner Bros. de la compañía.

Se estima que 554.000 usuarios se suscribieron a la aplicación entre el viernes y el domingo, incluido un récord de 244.000 descargas solo el domingo, según la firma de investigación de mercado Apptopia. Si bien los dispositivos móviles son solo un punto de entrada para los clientes que utilizan un servicio de streaming, estos datos son una forma de medir el tráfico. El total de usuarios móviles de HBO Max actualmente es de poco menos de 12 millones, informó Apptopia.

Mientras tanto, el servicio de streaming Disney+ de Walt Disney Co. tuvo alrededor de 2,3 millones de instalaciones de su aplicación móvil en todo el mundo durante las festividades navideñas, un aumento de 28% respecto al fin de semana anterior, según la firma de investigación de mercado Sensor Tower.

La película de Pixar “Soul“, que se estrenó en Disney+ el día de Navidad, recaudó alrededor de US$7,6 millones en su debut en varios mercados internacionales, incluido China.

El fin de semana será analizado de cerca por ejecutivos e inversionistas de Hollywood porque los estudios decidieron lanzar dos importantes películas, “Wonder Woman“ y “Soul“, en sus servicios de streaming el mismo día en que se estrenaron en los cines. “Wonder Woman“ recaudó US$16,7 millones en salas de cine nacionales durante el fin de semana. WarnerMedia de AT&T informó que casi la mitad de los clientes que se suscribieron a HBO Max directamente de la compañía vieron la película el día de su lanzamiento.

Apptopia y Sensor Tower solo registran descargas de aplicaciones móviles de las compañías. Disney+ en total tiene cerca de 87 millones de suscriptores en el mundo, mientras que HBO Max, que está disponible solo en Estados Unidos, ha tenido 12,6 millones de activaciones de cuenta.

Nota Original:HBO Max, Disney+ See Bump in App Downloads With Film Debuts

©2020 Bloomberg L.P.