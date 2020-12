Guinea.- Mueren once personas en enfrentamientos intercomunitarios en el sur de Guinea

09/10/2020 Un cartel electoral del presidente, Alpha Condé, en Conakry POLITICA AFRICA GUINEA INTERNACIONAL SADAK SOUICI / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



Al menos once personas han muerto en enfrentamientos intercomunitarios registrados durante el fin de semana en la prefectura guineana de Macenta, situada en el sur del país africano, según han confirmado este lunes fuentes de seguridad citadas por el portal de noticias Guinée News.



Según estas informaciones, los enfrentamientos estuvieron protagonizados por miembros de las comunidades toma y manian en torno a cuál de las dos fue la fundadora de la localidad, ubicada en la región de Nzérékoré.



"Es verdaderamente lamentable que hermanos vinculados por la historia y la sangre se enfrenten así", ha dicho el alcalde de Macenta, Guilavogui Enego, quien ha confirmado que los incidentes se han saldado con "daños materiales considerables" y una cifra indeterminada de heridos.



Por su parte, el gobernador de la región, Mohamed Gharé, ha hecho un llamamiento a la calma y ha argüido que "cuando la gente acepta vivir junta, habrá contradicciones internas, pero estas contradicciones no deben prevalecer".



"Vamos a reunirnos para arreglar estas contradicciones. Nadie puede resolverlas, si no son los dignos hijos de Macenta. Para ello deben sentarse y decirse la verdad histórica", ha sostenido.



En este sentido, el ministro de Medio Ambiente guineano, Oyé Guilavogui, ha destacado que "se ha luchado desde hace años para evitar esta situación". "Se ha cultivado la paz en Macenta, pero aquí nos encontramos a día de hoy. Es desolador", ha lamentado.



Guinea ha sido escenario también de un repunte de las tensiones políticas durante los últimos meses, en el marco de la decisión del presidente, Alpha Condé, de modificar la Constitución para poder presentarse a un tercer mandato, que logró en las elecciones del 18 de octubre, pese a las denuncias de fraude de la oposición.