Guaita frena al Leicester

EFE/EPA/Marc Atkins

Redacción deportes, 28 dic (EFE).- La actuación del portero español Vicente Guaita, que incluso detuvo un penalti, evitó el triunfo del Leicester que no pasó del empate en Londres ante el Crystal Palace (1-1).

En el encuentro de la decimosexta jornada, el Leicester sumó su segunda igualada consecutiva. Se ha dejado en el camino cuatro puntos en los dos últimos partidos el conjunto de Brendan Rodgers, al que se le escapa el liderato que mantiene el Liverpool.

No fue capaz el Leicester ante el Crystal Palace, un equipo en crisis que lleva cinco encuentros sin ganar y que ha caído al ecuador de la tabla.

Guaita evitó que los 'foxes' tomaran ventaja en el duelo de Selhurst Park cuando a los diecinueve minutos una falta dentro del área de James Tomkins fue sancionada con un penalti que ejecutó Kelechi Ihenacho. El meta español hizo una gran parada y evitó la ventaja visitante.

Fue el equipo de Roy Hodgson el que se puso por delante a la hora de juego con el tanto del marfileño Wilfried Zaha a pase de Andros Townsend.

El Leicester siguió volcado sobre la meta de Guaita que evitó el empate en varias ocasiones. Sin embargo, no pudo evitar el gol en el minuto 83, cuando Harvey Barnes culminó con un gran disparo una jugada personal.

El Leicester se sitúa provisionalmente en la segunda plaza, a tres puntos del Liverpool.