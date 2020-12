Fútbol/Primera.- Previa del Barcelona - Eibar

El Barça despide su 'annus horribilis' sin Messi



BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS)



El FC Barcelona cerrará este martes un año para olvidar con su duelo en casa frente a la Sociedad Deportiva Eibar (19.15 horas), un rival que nunca ha logrado puntuar en el Camp Nou y que intentará quebrar esa mala racha aprovechando la ausencia de Lionel Messi, baja por un problema de tobillo.



El delantero argentino, que ha vuelto a dejar su futuro en el aire a pocos días de que sea completamente libre para negociar con cualquier club de cara a la próxima temporada, no estará en este último encuentro de 2020 en el campo azulgrana.



De esta forma, su baja es una pequeña guinda a un año pésimo para el Barcelona, que durante este año contó con tres entrenadores diferentes, fue destrozado por el Bayern de Múnich en la última Liga de Campeones y vivió la dimisión de la junta directiva encabezada por Josep María Bartomeu.



A nivel deportivo, el Barça se encuentra a ocho puntos del liderato que ostenta el Atlético de Madrid y ha disputado un partido más que el equipo colchonero, por lo que su objetivo pasa por sumar victorias y no pensar más allá. Volverá a intentarlo reforzado por su buena actuación en Valladolid (0-3), donde completó una de las mejores actuaciones del curso.



Aquel día, Ronald Koeman sorprendió a sus rivales con un novedoso 3-5-2 que funcionó a la perfección y queda la duda de si repetirá la apuesta o si volverá a sistemas más habituales como el 4-2-3-1 o el 4-3-3. En cualquier caso, ha dejado claro que lo importante es "la energía y el trabajo" de los jugadores más allá de su disposición sobre el césped.



Además de Messi, en la enfermería azulgrana también continúan Gerard Piqué, Sergi Roberto y Ansu Fati, mientras que Jordi Alba tampoco podrá jugar por sanción, lo que debería abrir la titularidad a Junior. A cambio, el entrenador neerlandés recupera a Ousmane Dembele tras haber superado su enésimo problema muscular y sigue contando con Pedri, que deslumbró en Zorrilla.



Koeman ha pedido "efectividad" goleadora a sus pupilos en este partido que puede suponer otra oportunidad interesante para Antoine Griezmann y Philippe Coutinho, que fueron suplentes en el último encuentro. Ambos apuntan a la titularidad compartiendo responsabilidad ofensiva con Martin Braithwaite.



EL CAMP NOU, UNA TORTURA PARA EL EIBAR



Por su parte, el Eibar llega en una situación peligrosa, ya que sus dos últimas derrotas ante Real Madrid y Alavés le han vuelto a situar un solo punto por encima de la zona de descenso, frontera que marca el Valladolid.



Curiosamente, el equipo armero es el sexto mejor visitante de toda la competición, ya que lejos de Ipurua ha sumado 11 de los 14 puntos que engordan su casillero. Ese buen rendimiento fuera puede ser un acicate para romper su maleficio en el Camp Nou, donde registra un historial para olvidar: seis derrotas en otras tantas visitas, 24 goles en contra y apenas cuatro a favor.



José Luis Mendilibar no podrá contar en Barcelona con Anaitz Arbilla y Kevin Rodrigues, que arrastran sendas molestias musculares, ni tampoco con su jugador más desequilibrante, un Bryan Gil que encendió las alarmas al sufrir fiebre, pero cuyas pruebas de COVID dieron negativo. Estas tres bajas se unen a las ya conocidas de Cote y Rober Correa.



La casa de apuestas 'Betfair' da como claro favorito al conjunto catalán, cuya victoria se paga a poco más de un euro (1,34), mientras que el guipuzcoano arañe algo positivo en el Camp Nou cotiza bastante más con 8,5 para el triunfo y 5,5 para el empate.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



FC BARCELONA: Ter Stegen; Dest, Araujo, Lenglet, Junior; De Jong, Busquets; Pedri, Griezmann, Coutinho; y Braithwaite.



SD EIBAR: Dmitrovic; Pozo, Burgos, Oliveira, Bigas; S.Álvarez, Expósito, Diop; Pedro León, Inui y Kike García.



--ÁRBITRO: Alberola Rojas (C.C-Manchego).



--ESTADIO: Camp Nou.



--HORA: 19.15/Movistar LaLiga.