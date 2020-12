Fútbol.- Competición sanciona con cuatro partido al 'Cucho' Hernández por sus críticas al arbitraje

Decide no sancionar a Koeman por sus palabras sobre el VAR tras el Clásico



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) sancionó este lunes con cuatro partidos al delantero colombiano del Getafe, Juan Camilo 'Cucho' Hernández, por sus palabras sobre el arbitraje tras la derrota ante el Granada de la jornada séptima de LaLiga Santander, mientras que no castigó al entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, por sus palabras hacia el VAR tras el Clásico.



El organismo dictaminó esta sanción para el sudamericano por infringir el artículo 100 del Código Disciplinario que "tipifica como infracción grave las declaraciones realizadas por parte de cualquier persona sujeta a disciplina deportiva, a través de cualquier medio, que cuestionen la honradez e imparcialidad de cualquier miembro del colectivo arbitral o de los órganos de la RFEF".



Competición había incoado un expediente disciplinario al 'Cucho' Hernández por sus palabras tras la derrota por 0-1 ante el Granada y en las que calificó de "irrespetuoso" con los jugadores al colegiado Jesús Gil Mazano y considerando que había condicionado el partido.



"A pesar de las alegaciones del expedientado, que tratan de dotar de un sentido diferente a las declaraciones que están en el origen de este expediente, este órgano disciplinario considera, a la vista de la instrucción del expediente y, en particular, del resultado probatorio, que las mismas cuestionan la honradez e imparcialidad de un miembro del colectivo arbitral que participó en el encuentro, al que se atribuye una actitud amenazante que condicionó el encuentro", advirtió el comité en su resolución.



En cambio, Competición no sancionó a Ronald Koeman por sus palabras en la rueda de prensa posterior a la derrota en el Clásico ante el Real Madrid en el Camp Nou y por el penalti de Lenglet a Sergio Ramos que supuso el 1-2 y señalado a petición del VAR.



El técnico blaugrana indicó que el videoarbitraje "sólo" aparecía cuando había que tomar decisiones "contra" su equipo. "Le dije al árbitro que ojalá puedan explicarme algún día cómo funciona el VAR en España, porque llevamos cinco jornadas y el VAR siempre ha ido en contra del Barcelona", replicó.



Estas declaraciones le costaron la apertura de un expediente disciplinario por parte de Competición, que fue sobreseído y archivado porque el Juez Instructor concluyó que constituían "un legítimo ejercicio del derecho constitucional a la libre expresión, al no cuestionar la honradez ni imparcialidad del árbitro, ni constituir una desaprobación de la actuación arbitral empleando un lenguaje que pueda ser calificado como ofensivo, insultante, humillante o malsonante".



"Asimismo, señala que las declaraciones deben ser interpretadas en el contexto en que se realizan y que del conjunto de las críticas realizadas se desprende que las mismas tuvieron lugar en un tono educado y correcto, sin emplear hacia los integrantes del VAR un lenguaje que pueda ser calificado como ofensivo, insultante, humillante o malsonante, debiendo aplicarse respecto a su intención el principio 'in dubio pro reo'", añadió.



Finalmente, Competición impuso una multa a Xavier Vilajoana por el tuit que escribió durante el Clásico tras la señalización del mencionado penalti ('Esto es un puto escándalo!!!. Munuera te puedes ir a cagar...') y cuando formaba parte de la Junta Directiva del FC Barcelona.