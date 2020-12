Fútbol.- Aitor Elizegi reconoce que deben "reflexionar" sobre el "duro resultado" de la Asamblea General Ordinaria

28/12/2020 El presidente del Athletic Club, Aitor Elizegi, en rueda de prensa ESPAÑA EUROPA DEPORTES PAÍS VASCO ATHLETIC CLUB



El presidente del Athletic Club, Aitor Elizegi, calificó como "duro" la negativa que recibieron durante la Asamblea General Ordinaria de este domingo y pidió "reflexionar sobre ello", remarcando que ponen "los intereses deportivos, institucionales y sociales" del club "por delante" de todo.



"El resultado es duro y tenemos que reflexionar sobre ello. Está claro que no hemos sabido trasladar el mensaje de la complejidad de 2020 y la dificultad de llevar a cabo determinados proyectos en estas circunstancias", señaló Elizegi en declaraciones en rueda de prensa recogidas por la web del club.



El dirigente confesó que no era "agradable ver un rechazo importante a las cuentas y al presupuesto", pero que lo que les dolía era que "el Athletic no esté fuerte ni capaz". "Nuestra obligación es poner los intereses deportivos, institucionales y sociales de este club por delante de nuestros intereses individuales, incluidos los míos. Anteponemos el club a todo y es lo que hemos hecho desde que llegamos a Ibaigane", advirtió.



Elizegi recalcó que sólo habían pasado "menos de 24 horas" desde la Asamblea para tomar decisiones. "Ahora nos toca sentarnos con calma para presentar un nuevo presupuesto y hacerlo en el mejor momento posible para todos. Con cero de estrategia particular y poniendo siempre al club por delante", remarcó.



Para el presidente del Athletic, las cuentas que presentaron "reflejaban la foto exacta" en un momento donde el coronavirus marca la pauta y que no tenían "salvedades", y aclaró, sobre la medida del pago del 30 por ciento de cuotas de cada socio, que sabían que era "impopular", pero que la veían como "el camino más justo a recorrer para sacar adelante al club de esta circunstancia".



"Hemos entendido el mensaje y creo adivinar que, quizá, lo que se ponía en duda no era el esfuerzo que el socio considera que hay que hacer para ayudar al club, sino el trayecto que la Junta Directiva había decidido. Escucharemos en más profundidad y aprenderemos de los errores. Tenemos que conseguir que esa ayuda extraordinaria sea un acuerdo de todos", añadió.



Aitor Elizegi sabe que en cuanto al presupuesto "ahora toca un proceso de escucha y reflexión" porque no lo van a sacar adelante "sin convencer a la Asamblea desde el acuerdo de todos". "Es un presupuesto que hay que compartir, negociar y reflexionar, porque por primera vez están implicadas tanto la propuesta de las cuotas de los socios como el acuerdo en la negociación con los jugadores", apuntó.