Esperanza ante las vacunas y el coronavirus se dispara en el Reino Unido

EFE/Miguel Sierra

Redacción Internacional, 28 dic (EFE).- El comienzo generalizado de la vacunación abre la puerta a la esperanza en la lucha contra la covid-19, mientras el Reino Unido alcanza niveles de contagios sin precedentes y Estados Unidos se acerca a los 20 millones de casos.

Las cifras en el Reino Unido, donde se detectó recientemente una nueva cepa, no dejan lugar al optimismo y este lunes se alcanzaron 41.385 nuevos positivos y 357 muertes, a pesar de que los datos no incluyen a Escocia e Irlanda del Norte.

Es la primera vez que la cifra diaria de contagios en el Reino Unido supera la barrera de los 40.000.

Y es que el coronavirus sigue sumando más y más casos en el planeta: la Organización Mundial de la Salud(OMS) afirma que las infecciones llegan a 79,6 millones y los muertos a 1,76 millones, mientras la Universidad John Hopkins eleva la cifra a ochenta millones.

RESUELTO EL PROBLEMA DEL SUMINISTRO DE VACUNAS

Tras producirse una demora del suministro de la vacuna de Pfizer-BioNTech a ocho países europeos por "problemas logísticos menores", la farmacéutica ha asegurado que ya ha resuelto los retrasos.

Uno de los afectados es España, que recibirá el martes el primer lote semanal de 350.000 dosis de la vacuna contra la covid-19 que no llegó hoy por un problema en el proceso de carga y envío desde la fábrica en Puurs (Bélgica).

Por el contrario, Portugal (con un descenso brusco de contagios diarios que podría suponer el fin de la segunda ola) e Italia son algunos de los países que no han sufrido retrasos.

La Comisión Europea ha contratado con Pfizer-BioNTech un total de 200 millones de dosis y se espera que próximamente esté disponible la de la compañía Moderna, que será evaluada por la Agencia Europea del Medicamento (EMA, en sus siglas en inglés) el 6 de enero.

Los socios comunitarios llevan a cabo estos días en paralelo el inicio de la vacunación de sus ciudadanos, empezando por los ancianos en residencias, los trabajadores que los atienden y el personal sanitario.

Expertos de la OMS estiman que las vacunas permitirán controlar la propagación de la covid-19 y el retorno a la normalidad, pero ven cada vez más probable que el coronavirus se vuelva endémico en humanos, en algunos animales o en ambos.

MEDIDAS ANTE NUEVAS CEPAS Y LAS FIESTAS

El problema es ahora, junto a la mayor actividad social debido a las celebraciones navideñas, las nuevas variantes británica y sudafricana del virus Sars-CoV2, que se extienden por varios países, entre ellos Finlandia (uno de los Estados europeos con menor incidencia de la covid-19), Australia, Canadá, Singapur, Corea del Sur, España, Francia, Dinamarca, Jordania, Nigeria y Sudáfrica.

Ante la cepa descubierta el 20 de diciembre en el Reino Unido, aunque se piensa que ya existía en septiembre, otro de los países donde se han detectado, Bélgica, estudia modificar su estrategia de vacunación por la cepa británica, de forma que se administraría la primera dosis a más gente y se dejaría la segunda para más adelante.

Y la variante británica conlleva que los hospitales en el sureste inglés estén bajo una creciente presión por el fuerte incremento de los contagios de la covid-19, debido a la rápida propagación de la nueva cepa del coronavirus.

Pese a la esperanza que supone la vacuna, no se baja la guardia, aún más cuando se han detectado nuevas variantes del virus Sars-CoV2, con mayor transmisibilidad en el caso británico.

Así, el Ejecutivo francés aborda la posible imposición de nuevas restricciones, sin excluir un tercer confinamiento.

También el Gobierno alemán estima que deberán prolongarse las duras restricciones, en vigor en principio hasta el 10 de enero y que incluyen el cierre de comercios no esenciales, el ocio nocturno, la vida cultural y la gastronomía.

Alemania superó hoy los 30.000 fallecidos con coronavirus, al comunicar 348 muertes en las últimas veinticuatro horas y casi 11.000 nuevos contagios, hasta un total de más de 1,6 millones, con una incidencia acumulada en siete días de 157,8 casos por 100.000 habitantes.

Por su parte, las autoridades de Suecia -el país nórdico más afectado por la covid-19 y que optó por una política más laxa ante el coronavirus- podrán cerrar tiendas y centros comerciales y suspender el transporte colectivo a partir del 10 de enero de acuerdo con una nueva ley epidémica temporal que será aprobada de urgencia a principios de 2021.

EL CORONAVIRUS SIGUE SU AVANCE

España supera los 50.000 fallecidos por coronavirus desde el inicio de la pandemia y registra 1,87 millones de infecciones, 24.462 desde el 24 de diciembre, cuando se comunicaron las últimas cifras.

Mientras, Italia ha superado ya los 2 millones de casos, tras detectar 8.585 nuevos contagios en las últimas 24 horas, y las 72.300 defunciones (445 en un día).

El Gobierno italiano calculado que para el 1 de abril habrá en el país 13 millones de ciudadanos ya vacunados contra el coronavirus, lo que permitirá alcanzar la primera fase del proceso para erradicar el virus.

En Francia han caído notablemente los casos notificados (a algo más de 2.900), lo que se debe a la menor realización de pruebas por las fiestas, y se han contabilizado 363 muertes (hasta un total de más de 63.100).

En las últimas 24 horas, Rusia registró 27.787 contagios y 487 fallecimientos, con lo que acumula 3,07 millones de positivos y 55.265 muertes por coronavirus, pese a lo cual las autoridades han optado por no endurecer las restricciones sanitarias.

En América, Estados Unidos ha superado los 19 millones de casos y los 333.000 muertos por la covid-19, con el estado de Nueva York a la cabeza (más de 37.000 fallecidos), de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.

Al tiempo, en Brasil el vicepresidente Hamilton Mourao ha dado positivo en coronavirus y permanecerá en total aislamiento, una dolencia que también afectó al negacionista jefe de Estado Jair Bolsonaro.

México, por su parte, suma 400 muertos y 6.217 contagios nuevos (un total de más de 122.000 defunciones y 1,38 millones de casos), unas cifras que lo colocan en el cuarto país del mundo con más fallecidos por el coronavirus, después de Estados Unidos, Brasil y la India, según la Universidad Johns Hopkins.

UN AÑO DESPUÉS DEL PRIMER BROTE EN WUHAN

Mientras tanto, en la ciudad china de Wuhan, donde se registró el primer brote del coronavirus hace ya un año, se ha recuperado la normalidad tras once semanas de confinamiento total y desde mayo no se han detectado casos por contagio local.

Según un estudio del Centro chino de Control de Enfermedades (CDC), un 4,4 % de los habitantes de Wuhan, presenta anticuerpos del coronavirus SARS-CoV-2.

El origen del virus sigue siendo un tema tabú en el país asiático, hasta el punto que la periodista ciudadana Zhang Zhan, fue hoy condenada a cuatro años de prisión por "provocar altercados y buscar problemas" al informar de detenciones de reporteros independientes y el acoso a familiares de víctimas del coronavirus durante el brote.

Y el mundo de la cultura también se vio hoy nuevamente golpeada por la covid-19 y tuvo que decir adiós al cantautor mexicano Armando Manzanero, de 86 años y que interpretó temas como "Adoro", "Esta tarde vi llover" o "Somos novios".