España.- Para el PP "parece bien cerrado" el acuerdo para indultar a condenados por 1-O y avisa de posible prevaricación

28/05/2020



López dice que sería una "desvergüenza" y Beltrán denuncia que "el sanchismo defienda mirar hacia otro lado ante el delito de sedición"



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El PP considera que el acuerdo entre el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y los independentistas para indultar a los condenados por el 1-O "parece bien cerrado" y advierte de que conceder esa medida de gracia con los informes en contra del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, aparte de un "acto ilegal", podría ser una "auténtica prevaricación".



Así se ha pronunciado varios cargos del PP después de las declaraciones de la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, quién ha recordado que es al Consejo de Ministros al que le corresponde tomar las decisiones sobre indultos, y que puede hacerlo "en función de lo que emiten los informes" de los órganos correspondientes, "o al contrario de los informes".



El secretario de Justicia e Interior del PP, Enrique López, ha resaltado que conceder un indulto en contra de los informes del Ministerio Fiscal y del tribunal sentenciador, "unido a la ausencia de arrepentimiento por parte de los golpistas, no sólo es un acto ilegal por parte del gobierno, podría ser una auténtica prevaricación". "No cabe mayor desvergüenza", ha afirmado en Twitter.



"CARMEN CALVO ARREMETE HOY CONTRA LA FISCALÍA POR OPONERSE"



Por su parte, la portavoz del PP en la Comisión Constitucional del Congreso, Edurne Uriarte, ha afeado a la vicepresidenta sus declaraciones y ha señalado que "el acuerdo de Sánchez con los independentistas para indultar a los golpistas parece bien cerrado".



"Carmen Calvo arremete hoy contra la Fiscalía por oponerse. Lo siguiente será llamar ultras a todos los que se opongan", ha enfatizado en un mensaje en la misma red social, que ha recogido Europa Press.



Más cargos del PP han censurado de nuevo este lunes las declaraciones del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, asegurando que "el Gobierno tiene la obligación legal de tramitar los indultos y la obligación moral de aliviar tensiones", ante la petición de los dirigentes condenados por el 1 de octubre.



La vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán, ha afirmado, ante esas palabras, que el "sanchismo defiende que se mire hacia otro lado ante el delito de sedición". "El deber moral del Gobierno es defender a nuestro país de quienes quieren romperlo, no entregárselo en bandeja de plata", ha proclamado.



MÁS CRÍTICAS A LAS PALABRAS DE ÁBALOS



Así, el portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, cree que el Gobierno tiene la "decisión" sobre los indultos a los presos independentistas "muy madurada" y con una "perspectiva favorable" a concederlos pese a que, a su juicio, no se den "las condiciones" para hacerlo.



El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, ha respondido al ministro Ábalos: "Es imposible aliviar la tensión con quienes dicen que lo van a volver a hacer. La concordia y la convivencia se logran desde el respeto a la ley".