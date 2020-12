España.- El PP ve la vacuna con esperanza pero reclama transparencia al Gobierno, "no un ejercicio de propaganda"

27/12/2020 Un sanitario inyecta la vacuna durante el primer día de vacunación contra la Covid-19 en España, en la residencia de mayores Vallecas, perteneciente a la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), en Madrid (España), a 27 de diciembre de 2020. Las primeras 1.200 dosis se administran en dos residencias más de la capital, la residencia La Azaleas del Grupo ASISPA en Ciudad Lineal y la residencia Parque Almansa del Grupo Ballesol en Moncloa Aravaca. Las dosis de la vacuna desarrollada por los laboratorios Pfizer y BioNtech llegaron a España, ayer 26 de diciembre a un almacén de Pfizer en Guadalajara por vía terrestre desde Puurs (Bélgica). A partir del lunes, se producirán las entregas semanales a las comunidades autónomas con una media de 350.000 dosis priorizadas para cuatro grupos de población: los residentes y personal sanitario y sociosanitario en residencias de personas mayores y con discapacidad; el personal sanitario de primera línea; otro personal sanitario y sociosanitario y grandes dependientes no institucionalizados. POLITICA EUROPA PRESS/R.Rubio.POOL - Europa Press



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El alcalde de Madrid y portavoz del PP nacional, José Luis Martínez-Almeida, considera la vacuna contra el coronavirus "un motivo de esperanza, no de confianza" y ha reclamado al Gobierno central "transparencia, no un ejercicio de propaganda".



"No puede ser que el Gobierno se quede con los titulares buenos y las comunidades con lo malo", ha sostenido Almeida en una entrevista en 'RNE', recogida por Europa Press.



El 'popular' ha declarado que el Gobierno central debería haber comunicado a priori cómo se van a distribuir las dosis de vacunas, los criterios del reparto y el calendario porque en este momento la ciudadanía no cuenta con "la información suficiente", lo que degenera en que "hay un alto porcentaje de españoles que dicen que no quieren vacunarse".



"El Gobierno debería hacer un ejercicio especial de transparencia para quitar cualquier sombra de duda o de sospecha de los ciudadanos sobre la vacunación. Lo hemos pasado demasiado mal para que la vacunación sea un ejercicio de propaganda y no de transparencia", ha apelado.



Almeida ha remarcado que "no puede ser que el Gobierno se quede con los titulares buenos y las comunidades con lo malo", como cree que ya ocurrió con el estado de alarma, cuando el Estado lo decretó y fueron las autonomías las que "han establecido 17 sistemas diferentes" cuando "es un esfuerzo de todos".



Martínez-Almeida ha garantizado que las administraciones gestionadas por el PP actuarán, en todo caso, "con la máxima lealtad". "Nos jugamos todos lo suficiente para no degenerar en controversia o confrontaciones" pero ha insistido en que desde el primer momento se deberían haber comunicado, "además de anuncios, criterios claros de distribución".



MARCO HOMOGÉNEO PARA REUNIONES FAMILIARES



El alcalde se ha mostrado partidario de un "marco global más homogéneo" en lo tocante a reuniones sociales y familiares teniendo en cuenta que cada situación epidemiológica permite adoptar determinadas decisiones, como la apertura en Madrid de la hostelería hasta medianoche.



"Cuando hablamos de reuniones familiares y sociales debería haber un marco homogéneo porque cuando un ciudadano que vive en Madrid y se desplaza justificadamente a cualquier otra parte del territorio nacional se encuentra que hay una serie de condiciones en Asturias, por ejemplo", que dificultan el cumplimiento de las normas, ha señalado.



Esto requeriría "un mayor esfuerzo de coordinación no sólo desde el Gobierno sino también de las comunidades", lo que le ha llevado a reclamar que el liderazgo del Estado no se quede en un "pacto de mínimos" en el Consejo Interterritorial de Salud.