Enrique Ponce, "Oreja de Oro 2020", dedica el prestigioso premio a Ana Soria

MADRID, 28 (CHANCE)



Enrique Ponce despide el año de la mejor manera posible. Y es que, a pesar de que el mundo del toro se encuentra en un momento crítico, el valenciano se ha convertido, por méritos propios, en el líder del escalafón taurino de la temporada y, además, acaba de conseguir uno de los premios más prestigiosos al que puede optar cualquier matador.



Nos referimos a la "Oreja de Oro", galardón que entrega Radio Nacional de España al torero más destacado del año y que, por octava vez, consigue Ponce en una temporada en la que muchos de sus compañeros apenas se han vestido de luces por la crisis del Coronavirus y en la que el ex de Paloma Cuevas ha toreado 16 corridas en medio de una gran expectación mediática por su separación matrimonial y su noviazgo con Ana Soria, testigo de excepción de buena parte de sus faenas esta temporada.



Por ello, Enrique, emocionado por el galardón, no ha dudado en dedicárselo a su joven novia, contestando con un sencillo "va por ti mi amor" a las palabras de orgullo de Ana asegurando que este prestigioso reconocimiento es "más que merecido, mi vida".



Unas palabras que demuestran que el torero y la estudiante, que están viviendo su primera Navidad juntos, están más enamorados que nunca y nada hay de cierto en los rumores que hace unos días hablaban de crisis entre Enrique y Ana, que no dudan en gritar a los cuatro vientos a través de sus redes sociales lo enamorados que están el uno del otro.