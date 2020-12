El suplicio de las negociaciones por el brexit apenas comenzó

(Bloomberg) -- El acuerdo de libre comercio entre el Reino Unido y la Unión Europea, anunciado la semana pasada después de meses de ríspidas conversaciones, y días antes de que concluyeran los acuerdos de transición posbrexit, es ciertamente mejor que la alternativa. Separarse sin ningún acuerdo habría envenenado las relaciones y hubiera sido peor de lo que se avecina para ambas partes.

Sin embargo, este acuerdo resuelve menos de lo que uno esperaría. Suponiendo que sea debidamente ratificado por los Gobiernos y el Parlamento Europeo, el acuerdo es solo una etapa en un proceso literalmente interminable de nuevas negociaciones. Este podría ser el aspecto más triste de toda la desgracia. Muchos en Gran Bretaña querían separarse de la Unión Europea para dejar de lidiar con ella, hablar de ella y tener que pensar en ella. La mayor falacia del brexit fue que esto alguna vez sería posible.

Meses de tortuosas negociaciones han dado lugar a un débil acuerdo comercial, que permite al Reino Unido y a la Unión Europea un acuerdo de libre comercio basado en cero aranceles y cero cuotas. Eso es mejor que nada, porque sin el acuerdo ambas partes habrían impuesto aranceles y controles de cantidad a algunas de sus importaciones. En los sectores más afectados, como la agricultura y la fabricación de automóviles, esto habría sido extremadamente perjudicial. Pero los aranceles y las cuotas no son los únicos obstáculos para el comercio. Incluso con este acuerdo, la burocracia fronteriza y otras barreras se sumarán a los retrasos e interrumpirán el flujo de mercancías, a un costo significativo para ambas partes.

Por supuesto, con el tiempo, más negociaciones podrían eliminar algunos de esos obstáculos. Pero cuando uno es partidario del brexit, ese es justamente el problema: más negociaciones. Según los términos de este acuerdo, cada vez que la UE o el Reino Unido cambien su regulación económica, de forma que cualquiera de las partes se sienta en desventaja, esto derivará en intensas discusiones al respecto. El acuerdo de libre comercio a menudo amenazaba con colapsar por este tema, mucho más importante para las respectivas economías y más difícil de resolver que la ridícula disputa por el pescado. Al final, las dos partes acordaron reglas que controlan su capacidad para tomar represalias contra el comportamiento que se considere anticompetitivo, con nuevos procedimientos de arbitraje para resolver las disputas. En el futuro, cada parte supervisará las políticas regulatorias de la otra. ¿Cambia alguna? Esto trae más negociaciones.

Tengamos en cuenta que solo una pequeña parte de la economía del Reino Unido se dedica a producir bienes. Predominan los servicios, y el comercio de estos no está cubierto por este acuerdo. Cada vez más, los servicios se comercializan a través de las fronteras, un hecho del que depende el futuro de la City de Londres. Las negociaciones sobre el comercio de servicios en general, y los servicios financieros en particular, han avanzado lentamente. La ambición de Europa de trasladar gran parte de los negocios de la City al continente ya no necesita ser disfrazada. El sindicato llevará a cabo una negociación dura sobre la cooperación regulatoria, y es difícil saber cuál será el resultado. Solo una cosa queda clara: habrá más negociaciones.

Es cierto que el brexit le da al Reino Unido más libertad para diseñar sus propias políticas en una gama más amplia de temas. Lo que termine costando dependerá de lo bien que el Reino Unido aproveche estas oportunidades. El costo final dependerá también de qué tan bien maneje las otras tensiones que agravará el brexit, como el nuevo impulso independentista de Escocia y el peligro de una nueva inestabilidad en Irlanda del Norte. Independientemente, las relaciones con Europa, su vecino con 450 millones de habitantes y, por mucho, su socio económico más importante, siempre dominarán la política del Reino Unido. El brexit significa gestionar esta relación desde fuera, tratando como inferior a una UE preocupada por la solidaridad, más que desde dentro, con los derechos y oportunidades adicionales que brinda.

Todos los meses de discusiones que llevaron a este acuerdo —negociaciones que proyectaron al Reino Unido como un suplicante débil y no como socio igualitario— han terminado con un acuerdo, pero ciertamente no con la liberación de Gran Bretaña. Este proceso sombrío y agotador ha sido solo un anticipo de lo que se avecina.

Nota Original:

Britain’s Brexit Ordeal Has Barely Even Started: Editorial

©2020 Bloomberg L.P.