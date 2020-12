El presidente y la oposición armenia demandan la renuncia del primer ministro, Nikol Pashinián

El primer ministro armenio, Nikol Pashinián. EFE/Zurab Kurtsikidze/Archivo

Tiflis, 28 dic (EFE).- El presidente de Armenia, Armén Sarkisián, y la oposición, que volvió hoy a la salir a la calle, exigieron la dimisión irrevocable del primer ministro, Nikol Pashinián, quien está dispuesto a dejar el cargo solo si su partido pierde las elecciones.

"Hay una sola solución, que el Gobierno renuncie, ya que es muy difícil seguir trabajando cuando has perdido (la guerra). En primer lugar, debe hacerlo el primer ministro", dijo Sarkisián durante una visita a la histórica ciudad de Guiumrí en alusión a la contienda militar con Azerbaiyán por el enclave de Nagorno Karabaj.

Sarkisián subrayó que cada día que pasa hay más problemas, algunos de ellos relacionados con las decenas miles de refugiados que abandonaron sus hogares debido a los combates en el Karabaj, parte de los cuales ya han vuelto al territorio.

"Necesitamos un Gobierno profesional para la solución de los problemas. Y el resto de políticos que se preparen para unas elecciones dentro de un año o año y medio", señaló.

Mientras, la oposición celebró hoy otro mitin en el centro de la capital armenia, Ereván, en el que exigieron la dimisión de Pashinián y la creación de un Gobierno de transición.

"Pashinián debe irse... Lo que está ocurriendo ahora es una catástrofe", declaró Vazguen Manukián, ex primer ministro, durante su intervención frente al edificio del Gobierno.

Denunció que Armenia sigue entregando territorios a Azerbaiyán "sin conversaciones ni documentos internacionales" de por medio.

"Mientras eso continúe y no se cree un Gobierno de transición, hablar de elecciones anticipadas no tiene sentido. (Pashinián) Debe irse antes de las elecciones anticipadas, de lo contrario los comicios transcurrirán con choques violentos", comentó.

Además, varias decenas de manifestantes fueron detenidos en los choques que estallaron entre los opositores y los efectivos antidisturbios en las inmediaciones del Parlamento.

El viernes Pashinián se mostró dispuesto, por primera vez desde el estallido de la crisis política en Armenia, a convocar elecciones legislativas anticipadas en 2021.

"También estoy dispuesto, como resultado de la decisión del pueblo, a dejar el puesto de primer ministro", agregó, aunque matizó que si el pueblo le apoyara en los comicios seguiría al frente del país "en este difícil momento".

Al mismo tiempo, destacó que la oposición no cuenta con el respaldo de la ciudadanía al reunir cada vez menos personas en sus actos de protesta diarios contra el Gobierno.

La oposición armenia lleva exigiendo la renuncia de Pashinián desde el pasado 10 de noviembre, cuando entró en vigor un alto el fuego en Nagorno Karabaj mediado por Rusia.

Conforme con el acuerdo firmado por los líderes de Armenia, Azerbaiyán y Rusia, Ereván perdió el 70 % de los territorios en la disputada región que ocupaba desde la guerra de los 1992-1994.

Según encuestas, la popularidad del primer ministro armenio, que se situaba en cerca del 85 % antes de la guerra, cayó a más de mitad después de la firma del acuerdo sobre el Karabaj. EFE

