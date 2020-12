El líder, ante la tradición de ganar al Getafe

La decimosexta jornada de LaLiga Santander medirá la capacidad de aguante del líder, el Atlético de Madrid, que intentará no romper la tradición de ganar al Getafe. EFE/Kiko Huesca/Archivo

Madrid, 28 dic (EFE).- La decimosexta jornada de LaLiga Santander medirá la capacidad de aguante del líder, el Atlético de Madrid, que intentará no romper la tradición de ganar al Getafe, al que siempre ha superado como local desde que el argentino Diego Simeone accedió al cargo de entrenador del equipo rojiblanco en diciembre de 2011.

Los datos son abrumadores: nueve encuentros, nueve victorias, 23 goles a favor y ninguno en contra. Con esa historia tan favorable, el Atlético no debería sentir la presión del Real Madrid, que intentará alargar su buena racha en Elche para mantener con vida su asalto al liderato.

Sin embargo, los hombres de Simeone, que cumplirá 500 partidos oficiales como entrenador del Atlético ante el Getafe, no caerán en la relajación. Enfrente tendrán a uno de los equipos más incómodos de LaLiga y una derrota podría dejar al cuadro rojiblanco, con dos partidos menos, sin el primer puesto.

Se enfrentará a un equipo mermado por las bajas en defensa. El conjunto azulón no podrá contar con tres hombres clave por sanción: los uruguayos Damián Suárez y Erick Cabaco y el francés Allan Nyom. José Bordalás tendrá que hacer encaje de bolillos en la zaga para no perder de nuevo ante Simeone, que recupera a Joao Félix y al charrúa José María Giménez y que tiene la duda de Héctor Herrera y las bajas de Ivo Grbic y de Trippier.

Cuando el Real Madrid salte al césped del Estadio Martínez Valero para enfrentarse al Elche, ya conocerá el resultado de su rival. El equipo de Zidane, renacido después de cinco victorias consecutivas, buscará la sexta con la renovación de Luka Modric en el bolsillo, la ausencia de Rodrygo Goes por lesión y el posible regreso de Eden Hazard, que podría jugar unos minutos para pegar una patada definitiva a la enfermería.

El Elche será un rival incómodo. Necesitado de puntos para alejarse de los puestos de descenso, acumula 8 encuentros consecutivos sin conocer la victoria. El duelo de rachas opuestas está servido.

Otro candidato, la Real Sociedad, que ha perdido fuelle después de tres derrotas seguidas y de seis encuentros sin victorias, intentará volver a engancharse a los primeros puestos en un choque de máxima rivalidad: se verás las caras en el Reale Arena con el Athletic.

Pese a la mala racha de resultados, el club donostiarra ha renovado a Imanol Alguacil, que dirigirá un duelo muy importante con toda la confianza de su entidad y con las dudas de Moyá, Zaldua, Illarramendi y Januzaj. En un estado similar, pero más abajo en la tabla está el Athletic, muy irregular, con seis puntos de los últimos 18 posibles, y con la necesidad de dar un golpe encima de la mesa.

En la cuarta posición resiste el Villarreal pese a que no ha conseguido romper su idilio con los empates. Acumula hasta cinco en los seis últimos partidos y disputará un duelo de altos vuelos en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán frente al Sevilla, que con Julen Lopetegui al mando mantiene su estabilidad con los mejores y que acabará el año en el octavo puesto del ránking FIFA. Ahora ocupa la última plaza europea con dos partidos menos y quiere mantenerla.

Mientras, el Barcelona, en plena campaña electoral de sus candidatos, recibirá al Eibar sin Lionel Messi, que con permiso del club ha alargado su estancia en Argentina para tratarse un tobillo y no se enfrentará al conjunto armero para confirmar los síntomas de recuperación después de superar 0-3 al Valladolid.

Sin el jugador argentino, más las bajas ya conocidas de Piqué, Sergi Roberto, Ansu Fati, Jordi Alba y con la duda de Dembélé, los hombres de Ronald Koeman harán frente a un equipo que coquetea con los puestos de descenso y que necesita una victoria para no encender las alarmas.

En el Nuevo Estadio de Los Cármenes, el Granada, sin Luis Milla por coronavirus, medirá la crisis permanente en la que parece instalado el Valencia. Media docena de partidos sin ganar acreditan el estado comatoso de un equipo que no consigue levantar cabeza y que mira de reojo a los puestos de descenso.

El regreso al centro del campo del serbio Uros Racic será un alivio menor en los problemas del Valencia, que enfrente tendrá a un equipo que dio la cara ante el Real Madrid pese a su derrota (2-0) y que intentará asaltar la sexta plaza en poder del Sevilla.

Por detrás presiona el Celta, en su mejor estado del curso después de acumular trece de quince puntos posibles. Su pinchazo en Getafe la pasada jornada será un estímulo para el cuadro gallego, que recibirá al Huesca, necesitado de una victoria para abandonar la penúltima plaza.

Como Osasuna, colista de la categoría y con un choque trascendental en Pamplona frente al Alavés. Jagoba Arrasate recupera a Jony Rodríguez y al serbio Darko Brasanac y no puede fallar si no quiere alargar una incómoda racha de ocho partidos sin ganar.

El tercer equipo en descenso, el Valladolid, se jugará en Cádiz tres puntos vitales ante un rival en caída libre después de encadenar tres derrotas seguidas que le han alejado de los puestos europeos de los que disfrutó hace no mucho.

Y con un equipo con muchas dudas (Óscar Duarte, Sergio Postigo, Toño García y Doukouré) y sin José Campaña y Enis Bardhi fuera por lesión, el Levante examinará la recuperación del Betis, que tras superar 1-0 al Cádiz la pasada jornada intentará encadenar dos victorias por segunda vez en el curso.