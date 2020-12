El Comité de Competición no sanciona a Koeman por sus críticas tras el derbi

El entrenador holandés del FC Barcelona, Ronald Koeman, durante el partido de la Liga de fútbol jugado el 24 de octubre contra el Real Madrid en el Camp Nou. EFE/Andreu Dalmau/Archivo

Madrid, 28 dic (EFE).- El Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol decidió no sancionar al entrenador del Barcelona, el holandés Ronald Koeman, por las críticas al árbitro y al VAR tras el encuentro ante el Real Madrid, en el Camp Nou, de la séptima jornada de LaLiga Santander.

El Comité de Competición ha decidido "el sobreseimiento y correspondiente archivo del expediente extraordinario a Ronald Koeman", por las críticas al VAR al término del clásico disputado el pasado 24 de octubre.

"No entiendo la decisión del árbitro. Solo aparece el VAR cuando son decisiones contra el Barcelona. Llevamos cinco jornadas y las decisiones han sido siempre contra el Barcelona", dijo Koeman al acabar el partido contra el Real Madrid por el penalti señalado por Clement Lenglet sobre Sergio Ramos.

Desde el punto de vista disciplinario deportivo el artículo 100 bis del Código Disciplinario de la RFEF tipifica como infracción grave las declaraciones realizadas por parte de cualquier persona sujeta a disciplina deportiva de cualquier medio que cuestionen la honradez e imparcialidad de cualquier miembro del colectivo arbitral así como las declaraciones que supongan una desaprobación de la actividad de cualquier miembro de los colectivos mencionados cuando se efectúen con menosprecio o se emplee un lenguaje ofensivo, insultante, humillante o malsonante.

En este sentido, el instructor "concluye que no se ha cometido en este caso esa infracción e interpreta que las declaraciones realizadas constituyen un legítimo ejercicio del derecho constitucional a la libre expresión, al no cuestionar la honradez ni imparcialidad del árbitro, ni constituir una desaprobación de la actuación arbitral empleando un lenguaje que pueda ser calificado como ofensivo, insultante, humillante o malsonante".

Añade en su resolución que "las declaraciones deben ser interpretadas en el contexto en el que se realizan y que el conjunto de las críticas realizadas se desprende que las mismas tuvieron lugar en un tono educado y correcto sin emplear hacia los integrantes del VAR un lenguaje que pueda ser calificado de ofensivo, insultante, humillante o malsonante".

Por otra parte, el Comité de Competición ha multado con 1.803 euros al directivo del Barcelona Xavier Vilajoana "como autor de la infracción grave tipificada en el artículo 100 bis del Código Disciplinario de la RFEF".

Vilajoana dijo en un twitt: "Esto es un puto escándalo. Munuera te puedes ir a cagar", en referencia al árbitro del clásico Martínez Munuera. E