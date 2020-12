El Cádiz no se entrena por casos de COVID-19 antes de recibir al Valladolid

El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera. EFE/JuanJo Martín/Archivo

Cádiz, 28 dic (EFE).- El Cádiz no ha podido entrenarse este lunes por los casos positivos de COVID-19 que se han dado en la plantilla, en un número aún no determinado, justo un día antes de enfrentarse al Real Valladolid en el estadio Ramón de Carranza (21.30 horas).

El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, avanzó este lunes en rueda de prensa que esta jornada se han realizado pruebas PCR para confirmar los positivos que se han dado en pruebas de antígenos realizadas recientemente.

"No hemos podido entrenar, tenemos un problema con el COVID. Mañana (por el martes) están todos citados a las 7.00 horas y veremos quién puede y quién no puede estar", manifestó Cervera en un tono lacónico por la situación de incertidumbre que afecta al conjunto cadista.

El técnico indicó que no ha podido dirigir de forma colectiva a sus jugadores para preparar el choque contra el Valladolid y que tienen "un problema con el COVID".

"Tenemos varios jugadores o algún jugador que ha dado positivo y al que le tienen que hacer pruebas de PCR para que dé negativo. Toda la plantilla se está haciendo pruebas y mañana veremos con qué jugadores podemos contar", dijo Cervera.