El argentino Furch descarta ser el único responsable de anotar en el Atlas

Guadalajara (México), 28 dic (EFE).- El delantero argentino Julio Furch se desmarcó este lunes como el único responsable de anotar goles en el Atlas del fútbol mexicano y aseguró que esa responsabilidad es de todo el equipo.

"La responsabilidad que tengo es la de ayudar a mis compañeros dentro de la cancha y después, si hay oportunidad de marcar goles, será lindo, pero eso depende de todos", dijo el atacante de 31 años en su presentación como refuerzo Rojinegro para el Clausura 2021.

Furch, uno de los mejores delanteros en los últimos años en el balompié del país, dejó al Santos Laguna, al que arribó en 2017 y en el que se afianzó como el capitán, para fichar con el Atlas, dirigido por su compatriota Diego Cocca.

El oriundo de la Pampa tendrá la responsabilidad con los Rojinegros de mejorar a una delantera que en el Apertura 2020 convirtió 13 goles en 17 jornadas.

"He leído anteriormente los nombres de los delanteros que han pasado por la institución, vengo a trabajar por la afición y mis compañeros, el esfuerzo que haré dentro de la cancha es para eso", añadió el antiguo futbolista del San Lorenzo argentino.

El delantero campeón de Liga con el Santos Laguna en el Clausura 2018 descartó comprometerse a anotar cierta cantidad de goles en el próximo torneo y aseguró que uno de sus objetivos es hacer grupo.

"Uno viene con ganas de sumar, el compromiso siempre es el mayor, pero no suelo comprometerme con una cantidad de goles, haré la mayor cantidad que pueda", expresó Furch, quien llegó en 2015 al fútbol mexicano al firmar con el Veracruz.

Julio Furch aceptó que el pasado Apertura 2020 no fue uno de sus mejores torneos (anotó 5 goles en 15 partidos), pero recordó que durante su paso por México ha demostrado su calidad.

"Quizá el torneo pasado no fue como hubiera querido, hubo torneos que sí fueron buenas cifras y me gustaría repetir en el Atlas los torneos que fueron buenos", comentó.

Junto a Furch, este lunes fueron presentados los mexicanos Gaddi Aguirre, Aldo Rocha, Pablo González y Brayan Garnica, refuerzos que el argentino Cocca sumó para el Clausura 2021 que iniciará el 8 de enero.