Duelo de ambiciones y reencuentros en lo más alto

El defensa brasileño del Sevilla, Diego Carlos (i), disputa un balón con Gerard Moreno, delantero del Villarreal, durante el último encuentro entre ambos equipos, en la trigésimo primera jornada de LaLiga Santander de la pasada temporada. EFE/ Domenech Castelló/Archivo

Sevilla/Villarreal (Castellón), 28 dic (EFE).- Sevilla y Villarreal dirimen un duelo de ambiciones, en el Ramón Sánchez-Pizjuán, con la cuarta plaza en juego, pero también de reencuentros con la vuelta al estadio de Nervión de Unai Emery, un técnico que hizo historia con el club andaluz al conquistar tres títulos de la Liga Europa (2014-16).

En el cierre de un año atípico, aunque triunfal para el Sevilla por su sexta copa de la Europa League, el aspecto sentimental se completa con el regreso al campo del barrio nervionense de un rival directo por los puestos de la Liga de Campeones con figuras destacadas para el sevillismo como el colombiano Carlos Bacca, Vicente Iborra o el canterano Alberto Moreno.

De ellos, sólo el internacional cafetero podrá reaparecer después de varias semanas lesionados ante sus excompañeros, en un choque de alta tensión e intensidad para posicionarse, por derecho propio, en la zona de la Liga de Campeones y entre dos conjuntos sólidos y ambiciosos, con una identidad muy marcada y en consonancia a sus respectivos técnicos.

Será el primer duelo Lopetegui-Emery, dos guipuzcoanos que han imprimido su carácter a sus equipos, aunque con un mejor bagaje provisional para el técnico de los amarillos, con diecinueve partidos seguidos invicto entre todas las competiciones -incluido el del Qarabag que la UEFA le dio por ganado-, frente a los cuatro que llevan sin perder los hispalenses.

El Sevilla, tras los lógicos altibajos en una temporada muy cargada, encadenada cuatro encuentros sin perder, con dos victorias y un empate en Liga y un triunfo en la Liga de Campeones en casa del Rennes francés, y es consciente de que debe de ir a por todas ante un rival directo para superarlo en la tabla e ir ascendiendo puestos.

Los sevillistas, sextos con 23 puntos tras ganar a domicilio la pasada jornada al Valencia (0-1), a sólo tres del Villarreal -cuarto- y de la Real Sociedad -tercero- y a uno del Barcelona -quinto-, quieren terminar un año triunfal por su sexta Liga Europa dando un salto en la clasificación, para lo que Lopetegui contará con su equipo de gala.

Está recuperada gente imprescindible y que estaba tocada físicamente como el eterno capitán Jesús Navas o el medio brasileño Fernando Reges, un seguro en el sistema de contención al que podrían acompañar otros habituales como Jordán y el croata Rakitic u Óliver Torres. En punta, el marroquí En-Nesyri tiene más papeletas para seguir de titular que el neerlandés De Jong.

Mientras, el Villarreal afronta el último partido de este 2020 en Sevilla con la intención de cerrarlo en puestos de Liga de Campeones, para lo que necesita ganar en el Sánchez-Pizjuán este martes.

El equipo de Unai Emery llega como cuarto clasificado con dos puntos de ventaja sobre el FC Barcelona y tres del conjunto sevillista, sus más inmediatos perseguidores, por lo que de no ganar podría verse rebasado por uno de ellos.

Además, el equipo amarillo quiere cerrar el año manteniendo su racha de dieciocho partidos sin perder (diecinueve si se cuenta la victoria ante el Qarabag que la UEFA le dio por ganado a los castellonenses por incomparecencia del rival).

El Villarreal acumula cinco empates en los últimos seis partidos, por lo que, pese a su condición de invicto, necesita triunfos para sumar de tres en tres y poder mantenerse entre los mejores de la tabla clasificatoria.

El equipo llega a este encuentro con las bajas de larga duración de Alberto Moreno y Vicente Iborra, y las de Francis Coquelin, Paco Alcácer y Mario Gaspar, que siguen fuera del equipo por problemas musculares.

La buena noticia para el equipo castellonense es la recuperación del colombiano Carlos Bacca, que regresaría al equipo tras varias semanas fuera también por problemas musculares.

- Alineaciones probables:

Sevilla: Bono; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña; Jordán, Fernando, Rakitic; Suso, En-Nesyri, Ocampos.

Villarreal: Asenjo; Rubén Peña, Raúl Albiol, Pau Torres, Pervis Estupiñán; Foyth, Parejo, Trigueros; Gerard Moreno, Moi Gómez y Fer Niño.

Árbitro: César Soto Grado (C. Riojano).

Estadio: Ramón Sánchez-Pizjuán.

Hora: 17.00.

--------------------------------------------------------

Puestos: Sevilla (6º, 23 puntos). Villarreal (4º, 26 puntos).

La clave: La efectividad de unos y otros en ambas áreas, con dos equipos que no renuncian a ser protagonistas con el balón, pero con dos técnicos que también cuidan mucho que no les generen ocasiones de gol.

El dato: El entrenador del Villarreal, Unai Emery, perdió en cinco de las siete veces que visitó el Ramón Sánchez-Pizjuán, donde sólo ganó en una ocasión y empató en otra antes de conquistar tres títulos de la Liga Europa con el Sevilla.

Las frases: Julen Lopetegui: "El Villarreal es candidato a todos los objetivos".

Unai Emery: "Este partido nos va a decir cómo estamos respecto al Sevilla".

El entorno: Último partido del año en el estadio de Nervión, donde se echa en falta el aliento incondicional del sevillismo a su equipo y que privará del recibimiento a un técnico, Unai Emery, que logró tres copas de la Liga Europa para el Sevilla.