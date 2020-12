Cuba permitirá menos vuelos desde EEUU y algunos otros países ante inquietud por COVID-19

FOTO DE ARCHIVO: Turistas de Alemania disfrutan de la playa en medio de preocupaciones sobre la propagación de la enfermedad del coronavirus (COVID-19), en Varadero, Cuba, 1 de noviembre de 2020. REUTERS/Alexandre Meneghini

LA HABANA, 28 dic (Reuters) - Cuba anunció el lunes que permitirá menos vuelos desde Estados Unidos y varios otros países a partir del 1 de enero, debido a un aumento en los casos de coronavirus desde que abrió sus aeropuertos en noviembre.

Los cubanos que viven en el extranjero y regresan de visita, o que regresan de viajes de compras, han propagado el virus a sus familiares y más allá al romper la cuarentena, dijo el gobierno.

México, Panamá, Bahamas, Haití y República Dominicana también están en la lista. El gobierno no dijo cuántos vuelos diarios se permitirían.

El Ministerio de Salud reportó 3.782 casos de COVID-19 desde el 1 de noviembre hasta el 23 de diciembre, de los cuales, dijo, el 71,5% fueron visitantes o sus contactos directos.

El gobierno dijo en un anuncio separado que el famoso balneario de Varadero había recibido 69.000 turistas extranjeros durante el mismo período sin un brote de la enfermedad.

Cuba actualmente realiza test a los visitantes a su llegada y nuevamente en cinco días si no se hospedan en hoteles. A partir del 10 de enero, también necesitarán tener una prueba negativa dentro de las 72 horas antes de la llegada.

La tasa diaria de infección per cápita de Cuba sigue siendo baja, apenas el 15% del promedio mundial, según Our World in Data, pero se ha duplicado durante el último mes, según datos oficiales.

La nación isleña de 11 millones de habitantes informó el lunes un nuevo récord de 224 casos el día anterior, y los visitantes contribuyeron con el 65% de esos casos. Esto elevó el total acumulado desde que comenzó la pandemia a 11.434 casos reportados y 142 muertes.

(Reporte de Marc Frank en La Habana)