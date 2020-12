Cuatro años de prisión para periodista ciudadana china que cubrió la epidemia de Wuhan

Video y fotos de Leo Ramirez. ///Shanghái, 28 Dic 2020 (AFP) - Una periodista ciudadana que cubrió la epidemia de covid-19 en Wuhan fue condenada este lunes a cuatro años de prisión, en tanto el gobierno chino se jacta de sus éxitos en la lucha contra la enfermedad que en un año se ha propagado por todo el planeta.Zhang Zhan "parecía muy abatida cuando se anunció el fallo", declaró a la AFP uno de sus abogados, Ren Quanniu, declarándose "muy preocupado" por su estado psicológico.Los periodistas y los diplomáticos extranjeros que se desplazaron hasta el tribunal de Shanghái en el que fue juzgada esta exabogada de 37 años no pudieron entrar en la sala de audiencias.Algunos de sus simpatizantes fueron repelidos por las fuerzas de seguridad durante la apertura del proceso, constataron periodistas de la AFP.Zhang Zhan podía ser condenada con hasta cinco años de prisión.Oriunda de Shanghái, viajó en febrero a Wuhan, en aquel momento presa de la epidemia, y divulgó en redes sociales reportajes, la mayoría sobre la caótica situación que atravesaban los hospitales.Según el balance oficial, en la metrópolis de 11 millones de habitantes se registraron cerca de 4.000 fallecidos por covid-19, es decir, casi la totalidad de los 4.634 muertos contabilizados en toda China entre enero y mayo.La respuesta inicial de China a la epidemia ha sido objeto de críticas, pues Pekín no puso en cuarentena a Wuhan y su región hasta el 23 de enero, pese a que se habían registrado casos desde principios de diciembre de 2019.Hace prácticamente un año, el 31 de diciembre de 2019, que se comunicó el primer caso a la Organización Mundial de la Salud (OMS).Pero, al mismo tiempo, los médicos que mencionaron la aparición de un misterioso virus fueron interrogados por la policía, que los acusó de "propagar rumores".Uno de ellos, el doctor Li Wenliang, murió de covid-19 a principios de febrero, lo cual causó indignación en las redes sociales. - Éxito "extraordinario" - En cuanto a Zhang, fue arrestada en mayo acusada de "provocación de disturbios", una terminología que se suele emplear contra los opositores al régimen del presidente Xi Jinping.En concreto, el tribunal la acusa de haber difundido informaciones falsas por internet, indicó a la AFP otro abogado suyo, Zhang Keke.Zhang empezó una huelga de hambre en junio para protestar contra su detención, pero ha sido alimentada a la fuerza por intubación nasal, según sus abogados."Cuando la vi la semana pasada, dijo: 'Si me imponen una condena fuerte, rechazaré cualquier alimento hasta el final'. Ella cree que morirá en prisión", explicó Zhang Keke.En los artículos que difundía en línea, Zhang denunciaba el confinamiento impuesto en Wuhan y se refirió a una "grave violación de los derechos humanos".Otros tres periodistas ciudadanos, Chen Qiushi, Fang Bin y Li Zehua, también fueron arrestados tras haber cubierto esos acontecimientos. La AFP no logró contactar con sus abogados.El proceso de Zhang tuvo lugar poco antes de que una misión de la OMS llegue a China en enero para investigar los orígenes de la epidemia.Los dirigentes del Partido Comunista Chino (PCC), en el poder, manifestaron su satisfacción por su éxito "extremadamente extraordinario" frente a la pandemia, según informó el viernes la agencia Xinhua tras una reunión del buró político del PCC.El gobierno chino suele condenar a los opositores durante las fiestas de fin de año, cuando disminuye la atención del resto del mundo.El lunes también debía abrirse en Shenzhen (sur) el proceso de un grupo de activistas hongkoneses que fueron detenidos el pasado agosto cuando intentaban huir en barco de la excolonia británica, rumbo a Taiwán. lxc-bar/ehl/cn/jvb/lda