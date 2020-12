Coronavirus.- Los guardaespaldas de Duterte reciben la vacuna del coronavirus antes de que su aprobación formal

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



Los militares que protegen al presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, y varios miembros del Gobierno ya han recibido una vacuna contra el coronavirus desarrollada en China, a pesar de que las autoridades sanitarias aún no han autorizado de manera formal su utilización.



El ministro del Interior, Eduardo Año, ha admitido este lunes en una entrevista a una cadena local que "algunos" miembros del Ejecutivo y de la guardia presidencial ya han sido inoculados con la vacuna, pero ha evitado dar nombres "hasta que esas personas lo confirmen por sí mismas".



Las Fuerzas Armadas han confirmado en un comunicado que el Grupo de Seguridad Presidencial ha recibido ya la vacuna china, a pesar de que teóricamente los militares son el quinto grupo en orden de prioridad de acuerdo al plan establecido por el propio Gobierno, según el diario 'Philippine Star'.



El Ministerio de Sanidad ha mantenido que todas las vacunas deben seguir un proceso de evaluación y que utilizar productos aún sin registrar "representa un peligro", pero el portavoz presidencial, Harry Roque, ha restado importancia a la premura y, en cualquier caso, ha desmarcado a Duterte de cualquier responsabilidad.



"No es ilegal vacunarse con una vacuna que no está registrada. Lo que sí lo es, es la distribución y venta", ha justificado Roque, antes de instar a "aceptar" que ahora los militares de la Guardia Presidencial podrán "hacer su trabajo" sin temor a enfermar de COVID-19.



Filipinas ha confirmado hasta este lunes 470.650 casos de coronavirus, después de sumar 766 positivos más en las últimas 24 horas. Al menos 9.125 enfermos han fallecido, mientras que la cifra de casos activos ronda los 22.700, según datos del Ministerio de Sanidad.