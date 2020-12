Coronavirus.- Japón cancela la entrada de extranjeros hasta final de enero debido a la nueva cepa británica de COVID-19

21/10/2020 Personal de la tripulación de Japan Airlines a su llegada al Aeropuerto Internacional de Hong Kong. POLITICA ASIA JAPÓN ASIA INTERNACIONAL LIAU CHUNG-REN / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Japón han anunciado este lunes la suspensión momentánea de la entrada de ciudadanos extranjeros al país hasta finales de enero de 2021, como medida de precaución ante la nueva cepa de coronavirus surgida en Reino Unido, después de que hayan sido ya registrados ocho casos de esta variante.



El Ministerio de Salud de Japón ha detallado que de estas ocho personas, la mitad ha necesitado ser hospitalizada, mientras que las otras cuatro han sido solo puestas en cuarentena, después de que no hayan presentado síntomas.



Esta nueva medida se produce días después de que el Gobierno de Japón prohibiera la entrada al país de aquellos ciudadanos extranjeros no residentes que hubieran visitado recientemente Reino Unido y Sudáfrica, donde se confirmó otra variante del virus, que ha alcanzado máximos en el país asiático durante el fin de semana.



El Gobierno nipón también exigirá a los ciudadanos japoneses y a los residentes extranjeros que lleguen de aquellos países en los que se ha confirmado la presencia de esta nueva cepa resultados negativos de pruebas de coronavirus en un plazo que no supere las 72 horas de antigüedad a su llegada, además de tener que someterse a nuevas pruebas durante el próximo mes.



El sábado las autoridades sanitarias confirmaron 3.881 nuevas infecciones, lo que supuso el cuarto día consecutivo registrando cifras de récord en relación a los contagios diagnosticados en 24 horas.



Hasta el momento, Japón ha confirmado 221.399 casos acumulados y 3.100 fallecidos a causa de la pandemia.