Coronavirus.- Arabia Saudí prorroga una semana la suspensión de vuelos comerciales a causa de la nueva variante

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Arabia Saudí han anunciado este lunes su decisión de prorrogar una semana la suspensión de todos los vuelos comerciales y el cierre de sus fronteras, en el marco de sus restricciones a causa de la nueva variante de coronavirus detectada la semana pasada.



Fuentes del Ministerio del Interior citadas por la agencia estatal saudí de noticias, SPA, han indicado que la decisión, en vigor desde el 20 de diciembre, no será aplicada a casos considerados "excepcionales" y al envío de bienes.



Asimismo, han resaltado que las autoridades seguirán analizando la situación de cara a posibles nuevas prórrogas, antes de destacar que el objetivo principal es mantener la seguridad de los ciudadanos y los expatriados que se encuentran en este momento en el país.



Por su parte, al Autoridad General de Aviación Civil (GACA) ha trasladado a las aerolíneas que operen en el país que los vuelos para que los extranjeros abandonen el país están autorizados, siempre y cuando el personal de cabina no abandone el aparato a su llegada a destino.



Sin embargo, el organismo ha destacado que estas instrucciones no se aplican a los países en los que se hayan detectado casos de la nueva variante del coronavirus, tal y como ha recogido el diario 'Saudi Gazette'. Las personas que hayan entrado a Arabia Saudí desde estos países desde el 8 de diciembre deben aislarse durante dos semanas.