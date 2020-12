Colombia.- La alcaldesa de Bogotá llama "embustero" a Uribe tras decir que rechazará el aumento salarial del Congreso

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha calificado de "embustero" al expresidente de Colombia Álvaro Uribe (2002-2010), después de que anunciara que él y el resto de los congresistas de su partido, Centro Democrático, se negarán a recibir la subida salarial prevista para los miembros del Congreso.



"¡Embusteros! Salen con estos 'anuncios' después de que han liderado el hundimiento de todas las propuestas para congelar o reducir el salario de los congresistas", ha escrito López en su cuenta de Twitter.



La dura respuesta de la alcaldesa de la capital colombiana hace referencia a las declaraciones de Uribe, quien a través de su cuenta de Twitter aseguró que "los 51 congresistas de Cambio Democrático no recibirán al aumento de remuneración", y que "entre todos tomarán la decisión de rechazarlo o destinarlo a una tarea social".



En un vídeo publicado en la citada red social, Uribe añadió que su partido también "insistirá en la reducción" del número de congresistas a través de un referéndum en el que pedirán una reforma de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con el objetivo, ha dicho, "de que no estén en el Congreso personas del FARC", el partido surgido tras la disolución de la homónima guerrilla.



Entre sus reivindicaciones también está que la JEP no se encargue de investigar y enjuiciar a los integrantes de las Fuerzas Armadas que pudieran haber cometido crímenes durante el conflicto armado, sino que sea un "organismo independiente" quien se encargue de ello.



Si bien Uribe no ha reaccionado todavía públicamente a las palabras de López, algunos compañeros de partido del expresidente sí lo han hecho, como el miembro de la Cámara de Representantes, Esteban Quintero, quien ha llamado "mentirosa" a la alcaldesa y le ha asegurado que desde Centro Democrático se han presentado "múltiples iniciativas" en este sentido.



El 24 de diciembre, el presidente de Colombia, Iván Duque, aprobó con su firma un nuevo decreto con el que los congresistas del Senado y la Cámara de Representantes recibirán un aumento del 5,12 por ciento de su salario, lo que significa que pasarán de cobrar 32,7 millones de pesos colombianos (más de 7.600 euros) a 34,4 millones de pesos (unos 8.000 euros).



Por otro lado, el presidente Duque tiene hasta el 30 de este mes para ratificar el proyecto de ley con el que se pretende una subida del salario mínimo después de que las principales asociaciones de empresarios y sindicatos no hayan alcanzado un acuerdo.



En la actualidad el jornal medio está en 877.803 pesos colombianos (menos de 205 euros), que los sindicatos buscan subir hasta el millón de pesos (232 euros) más otros 120.000 (unos 28 euros) en concepto de ayuda al transporte, algo a lo que se oponen los empresarios, que defienden 1.010.000 pesos (235 euros).