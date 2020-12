Casa Real.- El PP dice que el PSOE "no puede estar con una mano en Podemos y la otra en la monarquía": "Es un mensaje equívoco"

18/12/2020 El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida participa en la gala solidaria La Alegría de Vivir: 60 artistas contra la COVID-19, organizada por la Fundación Atlético de Madrid y la Fundación Cruz Roja para recaudar fondos para los familiares de las víctimas de la enfermedad, en Madrid (España), a 18 de diciembre de 2020. POLITICA Ricardo Rubio - Europa Press



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El portavoz nacional del Partido Popular, José Luis Martínez Almeida, ha asegurado este lunes que el PSOE "no puede estar con una mano en Podemos y la otra en la monarquía" porque lanza un "mensaje equívoco" gobernando con un partido que dicen que quieren "acabar" con la Casa Real e ir hacia una república.



En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, el también alcalde de Madrid ha espetado a los socialistas que "la mejor forma de apoyar" a Felipe VI y a la Corona, que es "la clave de bóveda de la arquitectura institucional" es "no estar en un gobierno" con Unidas Podemos.



"Antes de mirar al Rey, le diría que se miren a si mismos", ha continuado Almeida, que ha insistido en que los españoles pueden estar "muy orgullosos" del Rey y del trabajo "que está desempeñando", además de los "pasos" que ha dado hacia la "transparencia".



Así, y tras reconocer que la regularización fiscal del Rey emérito supone un problema dentro de la institución, el dirigente 'popular' ha pedido "distinguir las crisis interesadas provocadas y las reales". "Nadie va a negar que ha habido un proceso de regularización, pero eso no quiere decir que haya una crisis real con la monarquía", ha sostenido.



En este contexto, el portavoz nacional del PP ha dejado claro que no existe una "crisis institucional" sino "una corona impecable" que recibe ataques por parte de partidos que buscan su desestabilización. "No es un problema de corona, es un problema de partidos", ha enfatizado.



Precisamente, Almeida se ha remitido al barómetro del CIS del mes de diciembre y el 0,3% de españoles que han expresado su preocupación por la situación de la monarquía. "Debe ser el chalet de Galapagar de Iglesias y Montero, que fueron los únicos que debieron de hablar de esto en Nochebuena", ha asegurado.



Por todo ello, el dirigente se ha alejado de la pretendida ley de la Corona que registrará Unidas Podemos para regular el rol del monarca. "Cuando las cosas se hacen a instancia de Podemos, conviene actuar con especial cuidado y prudencia", ha zanjado.