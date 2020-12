27/12/2020 Carla Barber y Diego Matamoros, más felices que nunca, desmienten embarazo. MADRID, 28 (CHANCE) En el momento más dulce de su relación, y entre muestras de cariño constantes a través de sus redes sociales, Diego Matamoros y Carla Barber cuentan los días para acabar el 2020, en el que ambos coinciden que lo mejor que les ha ha pasado ha sido conocerse. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Enamoradísimos, y con muchos planes - siempre juntos - para 2021, el influencer y la cirujana asistieron a la celebración del 64 cumpleaños de Kiko Matamoros. Y es que, después de una temporada complicada, la relación padre e hijo pasa por su mejor momento, y la sonrisa de Diego nos lo confirma.



De la mano, y presumiendo de su amor y su complicidad, Carla desmiente que esté embarazada, como se rumoreó recientemente por unos misteriosos mensajes que compartió a través de Instagram. "De momento no", asegura, aunque no lo descarta para 2021: "Nunca se sabe. Ser padre es algo muy bonito".



Entre bromas, Diego bromea con la posibilidad de que su padre le de un hermanito, "Papuchi", pero se muestra encantado de una posible boda entre el colaborador y su joven novia, Marta López: "Tiene todo el derecho a rehacer su vida, ser feliz y si tiene una oportunidad más de casarse, celebrarlo y ser feliz".



El hijo de Kiko Matamoros, muy conciliador, se ha mostrado además encantado de que Estela Grande tenga nuevo novio: "Pues me alegro. Espero que sea feliz y que le dure", y ha confesado que ojalá su exmujer "firme pronto" los papelss del divorcio para poder casarse con Carla Barber, a quien no duda en definir como el amor de su vida.



Por otro lado, Carla nos ha hablado de la reciente detención de la banda de ladrones que la atracaron y la agredieron brutalmente el pasado mes de septiembre: "Están en cárcel preventiva de momento y yo muy contenta". Aunque no ha recuperado el importe que le robaron - cercano a los 50.000 euros - la cirujana está feliz "porque al menos están en la cárcel, esperando al juicio"