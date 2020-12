Brasil.- Bolsonaro reconoce "prisa" por lograr una vacuna "segura", pero sus efectos secundarios deber ser "aclarados"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha afirmado este domingo que a pesar de que existe "prisa por obtener una vacuna, segura, eficaz y de calidad" contra el coronavirus, ha insistido nuevamente en que "la responsabilidad" de las farmacéuticas ante posibles efectos secundarios "necesita ser muy bien aclarada".



"Tenemos prisa por obtener una vacuna, segura, eficaz y de calidad, fabricada por laboratorios debidamente certificados. Pero la cuestión de la responsabilidad ante reacciones adversas de sus vacuna es un tema de gran impacto, y que necesita ser muy bien aclarado", ha expresado Bolsonaro en su cuenta de Facebook.



Estas nuevas declaraciones del presidente brasileño se producen un día después de que asegurara no sentir "presión" alguna por parte de "nadie" ante la falta de plazos en el proceso de vacunación en Brasil, mientras otros países de la región han comenzado ya a vacunar.



En ese sentido, y en esa misma publicación de Facebook, Bolsonaro ha negado haber estado ejerciendo "presión" contra la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), y que en caso contrario "sería acusado de interferencia e irresponsabilidad"



"Anvisa es una agencia del Estado, no del Gobierno. Sus actuaciones son independientes y reconocidas en todo el mundo, por la excelencia de su trabajo y sus funcionarios", ha escrito.



El presidente brasileño ha informado también de que existen cuatro laboratorios que están desarrollando estudios clínicos de las vacunas contra el coronavirus en Brasil, pero pese a ello, ha remarcado, "ninguno de ellos, hasta ahora, ha presentado junto a Anvisa la petición de uso de emergencia o de registro".



"Tan pronto como un laboratorio presente su solicitud de uso de emergencia, o se registre en Anvisa, y esta última proceda a su completo análisis y aceptación, la vacuna se ofrecerá a todos, de forma gratuita y no obligatoria", ha señalado.



Por su parte, el Ministerio de Salud de Brasil ha confirmado este domingo 18.479 nuevos contagios y 334 muertes más, lo que significa que el país cuenta hasta el momento con 7.484.285 casos acumulados y 191.139 fallecidos.



El ministro de Salud, el general Eduardo Pazuello, ha señalado en la televisión pública brasileña que "las vacunas se distribuirán equitativamente dentro de la proporcionalidad de los estados" y ha apuntado que de momento los plazos del proceso de vacunación están siendo "actualizados".