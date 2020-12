Bitcóin en racha ganadora más larga desde 2019 tras récord

(Bloomberg) -- El bitcóin está en camino a registrar su racha de avances mensuales más larga en más de un año después de alcanzar un récord de más de US$28.000 durante el fin de semana.

La mayor criptomoneda alcanzó un máximo histórico de US$28.365 el domingo antes de reducir parte del avance, según un conjunto de precios compilados por Bloomberg. La racha de rendimientos descomunales observados en octubre, noviembre y lo corrido de diciembre es, hasta ahora, el período de repuntes más largo desde mediados de 2019.

“Mi sensación es que estamos muy cerca de un máximo, aunque podríamos alcanzar los US$30.000”, dijo Vijay Ayyar, jefe de desarrollo de negocios de la criptobolsa Luno en Singapur. “Definitivamente deberíamos ver un retroceso, pero la magnitud probablemente será menor. Es posible que solo veamos caídas de 10% a 15%”.

El bitcóin ha dividido las opiniones en el mercado a medida que su precio ha aumentado más del triple en 2020 en medio de una pandemia que empeora. Sus adeptos lo ven como una cobertura frente a la debilidad del dólar y al riesgo de una inflación más rápida en medio de enormes inyecciones de estímulos, y mencionan el creciente interés de los compradores institucionales. Otros cuestionan la validez del bitcóin como inversión y apuntan a la historia de repuntes vertiginosos de la moneda digital seguida de desplomes.

El escrutinio regulatorio de la incipiente industria de las criptomonedas sigue siendo una variable que los inversionistas deben considerar.

El bitcóin registraba un avance de 3,6% el lunes y se cotizaba a alrededor de US$26.650 a las 10:52 a.m. en Londres. La criptomoneda ha subido alrededor de 270% este año, mientras que el índice criptográfico Bloomberg Galaxy en general ha registrado un alza de 260%.

Nota Original:Bitcoin on Longest Winning Run Since 2019 After Record (1)

