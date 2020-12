Bielorrusia.- Lukashenko convoca en febrero una reunión para fijar la hoja de ruta de Bielorrusia

27/11/2020 Alexander Lukashenko, presidente de Bielorrusia POLITICA PRESIDENCIA DE BIELORRUSIA



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, ha convocado para el 11 y el 12 de febrero una nueva edición de la Asamblea del Pueblo de Bielorrusia, un formato en el que funcionarios, líderes industriales y representantes de la sociedad civil evalúan la situación del país y fijan la hoja de ruta para los próximos cinco años.



La reunión anterior tuvo lugar en junio de 2016. Lukashenko ha comparado la futura edición con la celebrada en 1996, cuando el presidente --entonces en su primer mandato-- logró sentar en la Asamblea las bases de un referéndum que a la postre reafirmarían su poder.



"Entonces no fue fácil, pero no había presiones externas", ha dicho Lukashenko, al aludir a las críticas recibidas de otros países a raíz de las controvertidas elecciones de agosto. En 1996, ha añadido, "las grandes potencias estaban ocupadas con sus problemas y la Unión Europea no era aún la Unión Europea", informa la agencia oficial BelTA.



De cara a 2021, Lukashenko espera "una conversación sincera de lo que se ha logrado y qué no". En este sentido, ha abogado por adoptar decisiones que puedan favorecer el bienestar de la ciudadanía bielorrusa, sin intentar complacer a "asesores" extranjeros y a sus representantes locales, en una alusión velada a la oposición interna.



El mandatario aspira a reflotar su legitimidad con la futura asamblea, después de meses marcados por las protestas y en los que el veterano dirigente ha evitado realizar concesiones a la oposición, que calificó de fraudulentos los comicios de agosto.