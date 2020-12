Bélgica estudia modificar su estrategia de vacunación por la cepa británica

Puurs (Bélgica) EFE/EPA/DIRK WAEM

Bruselas, 28 dic (EFE).- Bélgica estudia modificar su estrategia de vacunación contra la covid-19 ante la nueva variante más contagiosa del coronavirus detectada en el Reino Unido, de forma que se administraría la primera dosis a más gente y se dejaría la segunda inyección para más adelante.

"He pedido a nuestro grupo de trabajo a cargo de la estrategia de vacunación que lo estudie desde un punto de vista médico", declaró este lunes el ministro federal de Sanidad, Frank Vandenbroucke en una entrevista en el canal VRT.

La alteración del plan, que aún está siendo analizado, se contempla a tenor de la mayor trasmisibilidad de la variante británica del Sars-CoV-2, que ya circula por Bélgica, y ante la escasez de vacunas de Pfizer BioNTech, cuya capacidad producción se espera vaya aumentando con el tiempo.

Las declaraciones del ministro coinciden con el arranque simbólico en Bélgica de la campaña de vacunación contra la covid-19 con una mujer valona de 102 años llamada Josepha Delmotte, un hombre flamenco de 96 años llamado Jos Hermans y un bruselense cuya identidad no ha trascendido como primeros en recibir la inyección.

"Tengo 96 años y he pasado por mucho. Tráemelo", dijo Hermans ante las cámaras instantes antes de recibir la inyección, ante la que no mostró signos de incomodidad y con la que oficialmente arrancó la campaña de vacunación en Bélgica unos minutos antes de las 11.00 hora local (10.00 GMT).

Hermans es el inquilino más anciano de una residencia de mayores de la localidad flamenca de Puurs, el pueblo donde Pfizer tiene una fábrica de vacunas.

También en torno a las 11.00 horas, Josepha Lambotte fue la primera valona en la campaña de vacunación belga, al recibir su dosis en la residencia de ancianos Bonne Maison de Bouzanton de Mons (sur).

Bélgica recibió el sábado su primer lote de 9.750 vacunas y empezará a vacunar este lunes a entre 300 y 400 personas.

Pese a que las dosis se fabrican en la planta belga de Pfizer, el país no tendrá prioridad de acceso respecto al resto de Estados miembros de la Unión Europea (UE), que habían programado intentar iniciar todos la vacunación entre el 27 y el 29 de diciembre.

"La equidad y la igualdad de acceso siempre han sido fundamentales, y el inicio de la vacunación en todos los Estados miembros, ya sean pequeños o grandes, es un momento importante de solidaridad de la UE en acción", declaró a propósito del inicio de la vacunación la comisaria europea de Salud, Stella Kyriakides.

La eurocomisaria agregó que la llegada de "vacunas seguras y eficaces es lo que nos permitirá volver, de forma gradual pero constante, a la normalidad", pero subrayó que "hasta que se vacune a un número suficiente de personas, no podemos permitirnos bajar la guardia

Según el plan de vacunación vigente hasta ahora, la inmunización de los mayores en residencias de ancianos, en dos dosis con una diferencia de unos 21 días, podría extenderse hasta finales de febrero y a continuación se vacunará a los sanitarios, a partir del próximo marzo.

En mayo sería el turno de las personas consideradas "de riesgo", como quienes padecen enfermedades crónicas y los mayores de 65 años.

También este lunes se inicia la vacunación en Luxemburgo en cinco centros del país, donde se vacunará durante tres días consecutivos a 1.290 personas (médicos y personal sanitario), mientras que en Países Bajos arrancará el 8 de enero.