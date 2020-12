Baloncesto.-Mirotic rompe el invicto del Real Madrid

El ex de los blancos, vital para el Barça en el Clásico liguero



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El Barça doblegó (82-87) este domingo al Real Madrid en la jornada 16 de la Liga Endesa, la última del año y la primera derrota de la temporada para el cuadro blanco, con el golpe azulgrana en el último cuarto del Clásico celebrado en el WiZink Center.



El gran choque de la ACB sonrió a un Barça que, aunque dio emoción en las últimas posesiones, ató el triunfo con un 72-84 a dos minutos del final. La agresividad en defensa creció más en el lado culé en el segundo tiempo y los de Sarunas Jasikevicius hicieron hincar la rodilla en su casa al líder, a manos especialmente de un ex como Nikola Mirotic (26 puntos).



Como dijo Saras en la previa, el Barça llegó a la capital con las pilas cargadas tras la Navidad. El cuadro azulgrana sacó el nivel que exigía el líder invicto y supo dar un paso más con las espadas en lo alto. Desde el primer cuarto, con 14 puntos, Mirotic demostró las ganas de jugar ante los blancos, como no pudo en Euroliga.



Tras aquella ausencia por el coronavirus, la estrella del Barça lideró a un equipo sustentado también por el acierto de Higgins (12 puntos) y Kuric (14), además de un control vital del rebote. La anotación del Madrid era más repartida, aunque en el segundo cuarto irrumpió Llull para llevar igualado el Clásico al descanso (46-46).



El Barça fue quien subió el listón en defensa, sin sufrir a un Tavares que venía de ser dueño y señor en toda Europa. El atasco local llegó con Hanga asumiendo galones en el Barça. En el inicio del último cuarto, Kuric abrió esa brecha que al Madrid ya le fue imposible salvar, aunque lo peleó hasta el final.



Los de Pablo Laso frenan su buena racha pero mantienen el liderato en solitario en liga con 14 victorias, por las 13 de Iberostar Tenerife y Barça. Los catalanes, que ganaron también esa cita europea a lo blancos, ganan confianza a costa del eterno rival para creer en un proyecto que apunta alto pero tiene aún lagunas, además de pasos en falso como en el caso por resolver de Heurtel.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: REAL MADRID, 82 - BARÇA, 87. (46-46, al descanso).



--EQUIPOS.



REAL MADRID: Laprovittola (8), Abalde (8), Causeur (8), Garuba (-) y Tavares (11) --quinteto inicial--; Llull (14), Carroll (10), Deck (12), Thompkins (6), Rudy (-), Taylor (5).



BARÇA: Calathes (7), Higgins (12), Abrines (2), Mirotic (26) y Pustovyi (4) --quinteto inicial--; Oriola (10), Hanga (10), Bolmaro (-), Smits (2), Martínez (-) y Kuric (14).



--PARCIALES: 22-23, 24-23, 19-18, 17-23.



--ÁRBITROS: Pérez Pizarro, Sergio Manuel y Arnau Padrós. Eliminados por faltas Thompkins y Abrines.



--PABELLÓN: WiZink Center.