Arambarri: "Obviamente firmaría el empate con el Atlético"

El centrocampista del Getafe Mauro Arambarri (i).- EFE/Kiko Huesca/Archivo

Getafe (Madrid), 28 dic (EFE).- Mauro Arambarri, centrocampista internacional uruguayo del Getafe, declaró este lunes que "siempre que no se puede ganar lo mejor" es sumar un punto, por lo que "obviamente firmaría un empate" contra el Atlético de Madrid.

Getafe y Atlético de Madrid se enfrentan la próxima jornada en un derbi madrileño en el Wanda Metropolitano. Al partido llega el Atlético como líder y el equipo azulón como duodécimo de la clasificación.

"Siempre que no se puede ganar el empate es lo mejor, así que obviamente firmaría el empate", dijo Arambarri, que espera al Atlético que se "está viendo" durante el campeonato.

"Es un equipo fuerte, que mantiene el balón y tiene jugadores importantes que te hacen mucho daño en un segundo. Es difícil jugarle, tiene mucha calidad y para ganarle siempre hay una primera vez", confesó el centrocampista uruguayo en conferencia de prensa.

El Getafe afronta el partido tras el empate contra el Celta de Vigo en el Coliseum Alfonso Pérez y la victoria en el Ramón de Carranza frente al Cádiz.

"Estamos bien. Esos dos resultados nos sirvieron para recuperar la confianza perdida después de varios partidos sin ganar", apuntó.

El partido contra el Atlético de Madrid será el último de 2020, un año marcado por la pandemia global de la COVID-19.

"Personalmente es un año muy positivo porque he jugado mucho en el club y me ha convocado la selección. En lo colectivo llegamos lejos aunque estos últimos partidos no estuvimos a la altura del principio, pero podemos ser el mismo equipo de antes", señaló.

Por último, Arambarri reconoció que jugar sin público no le gusta. "Me motiva mucho jugar con el público a favor o en contra pero hay que aceptar lo que hay ahora y esperar que pase pronto", concluyó.