Anita Matamoros felicita, con la boca pequeña, a su padre por su cumpleaños

27/05/2020 Anita Matamoros, en una imagen de archivo.



El pasado domingo Kiko Matamoros cumplió 64 años. Una fecha de lo más especial que el colaborador no dudó en celebrar en uno de los restaurantes más conocidos de la capital con su novia, Marta López, sus hijos Laura y Diego, y las parejas de éstos, Benji Aparicio y Carla Barber. Una cena tan íntima como familiar en la que Anita - la hija que Kiko tuvo con Makoke - se convirtió, una vez más, en la gran ausente.



¿Pero qué hacía la influencer, distanciada de su padre desde hace meses, mientras Kiko celebraba su cumpleaños con sus otros hijos? Lejos de quedarse en casa en un día que imaginamos ha sido duro para Anita por no tener relación con su progenitor con quien siempre ha estado muy unida, la joven salió a cenar por el centro de la ciudad con su novio, David Salvador.



Muy seria y esquiva, y confesando que "no" quería pronunciarse sobre el cumpleaños de su padre, Anita ha acabado felicitando a Kiko ante la insistencia de nuestro reportero, que no dudó en preguntarle si a pesar de no querer hablar le deseaba un feliz cumpleaños al colaborador: "Sí, vale, muchas gracias". Cabizbaja, la hija de Makoke no ha querido contarnos sin embargo si le gustaría que el año que viene se solucionen las cosas con su padre, quien de un tiempo a esta parte guarda silencio cuando de su hija pequeña se trata.