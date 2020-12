AMP.- Brexit.- Los Veintisiete acuerdan la aplicación provisional del acuerdo de relaciones con Reino Unido

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



Los estados miembro de la Unión Europea han acordado este lunes por unanimidad la aplicación provisional del acuerdo anunciado el jueves por Londres y Bruselas para la relación comercial futura, a la espera de que el Parlamento Europeo le conceda la ratificación definitiva ya en 2021.



Un portavoz de la Presidencia alemana de la UE ha confirmado esta "luz verde" por parte de los embajadores de Veinsisiete, que han acordado por unanimidad la aplicación provisional del acuerdo el 1 de enero y durante dos meses. El texto quedará adoptado formalmente si ningún gobierno se opone antes del martes a las 15.00 horas.



Las capitales se habían dado unos días para examinar las 1.246 páginas de textos legales que conforman el acuerdo. Con los últimos trámites, se podrán remitir los textos legales al Parlamento europeo, firmarlos por los 27 y publicarlos en el Diario Oficial de la UE antes de que acabe el año y expire el periodo de transición.



La Eurocámara se había pronunciado hasta ahora en contra de un aplicación provisional total porque no veía con buenos ojos dar este paso sin conocer su opinión, pero los líderes de los distintos grupos políticos se han mostrado conformes este lunes, siempre y cuando sea una "excepción".



Los líderes políticos de la Eurocámara han coincidido en que la aplicación provisional debe ser una "excepción", entendiendo que son "circunstancias particulares, únicas y específicas" que hacen necesario mitigar los efectos de la ruptura para ciudadanos y empresas y frenar el "caos" que supondría que no hubiese acuerdo, según un comunicado del Parlamento Europeo.



En este sentido, han advertido de que esta concesión no debería sentar precedente, si bien sí han abierto la puerta a que no concluya en febrero sino al mes siguiente, para que la ratificación pueda producirse durante la sesión plenaria de marzo.



El plan inicial que figura sobre la mesa contempla que la aplicación provisional rija hasta el 28 de febrero. Pasado este plazo, la Comisión Europea y el Gobierno británica tendrían que negociar una nueva prórroga, lo que añadiría un nuevo obstáculo a todo el proceso.



También este lunes, el grupo de coordinación para el Brexit ha podido escuchar de viva voz las explicaciones del principal negociador europeo, Michel Barnier. El excomisario francés ha agradecido en Twitter este "fructífero" encuentro y ha agradecido a la Eurocámara "su confianza y apoyo durante esta extraordinaria negociación".



El primer ministro británico, Boris Johnson, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, han hablado también por teléfono. "Deseando la ratificación formal del acuerdo y trabajar juntos en las prioridades compartida", ha dicho el 'premier' británico en Twitter.



Johnson ha subrayado la "importancia" del nuevo documento, "un nuevo punto de inicio" de las relaciones entre las dos partes, que se convierten en "iguales" en materia de soberanía, según el primer ministro.