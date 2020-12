VÍDEO: Coronavirus.- Araceli, de 96 años, la primera persona vacunada contra la Covid-19 en España

27/12/2020 Primera vacunación contra el COVID-19 en España, en Guadalajara (Castilla-La Mancha) a 27 de diciembre de 2020. SALUD POOL



GUADALAJARA, 27 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)



Araceli Rosario Hidalgo, interna de la residencia de mayores Los Olmos de Guadalajara desde el año 2013 y nacida en 1924, ha sido la primera persona en recibir la vacuna frente a la Covid-19 en España a las 9.00 horas.



Unos minutos después se le ha administrado la vacuna a Mónica Tapias, nacida en 1972, técnico de cuidados auxiliar de enfermería (TCAE) que trabaja en dicho centro desde hace diez años.



Araceli tiene una hija y un hijo, cuatro nietos y un bisnieto y es oriunda de Guadix (Granada), pero lleva 25 años empadronada en Guadalajara, y Mónica es natural de Guadalajara.



"Muy nerviosa" ha dicho Araceli, que se ha santiguado antes de recibir el pinchazo ante las cámaras de televisión.



Tras recibir la inyección ha afirmado que no había sido "nada", apenas "un poquito de picor". Una vez recibida la primera dosis, dio las "gracias a Dios" por haber sido vacunada.



Después Mónica ha recibido la vacuna. Ha reconocido que era "un orgullo" ser la primera sanitaria en recibirla y lamentado que toda la gente que ha fallecido durante la pandemia "no haya podido llegar a vacunarse".



"A ver si por fin se acaba ya esta enfermedad", ha deseado la sanitaria, que seguirá con su jornada laboral en lo que queda del día, y ha hecho un llamamiento a toda la población para que se vacune.



Tanto Araceli como Mónica han permanecido unos minutos sentadas tras recibir las vacunas, sin sufrir ningún tipo de reacción.



Todas las comunidades y ciudades autónomas empezarán a vacunar este domingo por la mañana con la partida inicial que se empezó a distribuir ayer desde el almacén de Guadalajara al que llegaron los primeros viales desde Bélgica.



De esta forma comienza la primera de las tres etapas establecidas en la Estrategia nacional de vacunación, en la cual los cuatros grupos priorizados son: los residentes y personal sanitario y sociosanitario en residencias de personas mayores y con discapacidad; el personal sanitario de primera línea; otro personal sanitario y sociosanitario y grandes dependientes no institucionalizados.



A partir de mañana lunes se enviará todas las semanas una media de 350.000 dosis a las comunidades autónomas. Y, en total en las próximas doce semanas España recibirá 4.591.275 dosis de esta vacuna de Pfizer con las que se conseguirá inmunizar a 2.295.638 personas.



IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN



https://www.europapress.tv/sociedad/533804/1/araceli-96-anos-primera-persona-vacunada-contra-covid-19-espana



https://www.europapress.tv/sociedad/533816/1/araceli-96-anos-recibe-primera-dosis-vacuna-contra-covid-19-espana