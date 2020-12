Uganda.- El coronavirus y un grave ataque a un reportero en un mitin opositor sacuden la campaña electoral en Uganda

25/09/2019 El diputado y líder opositor Robert Kyagulanyi, más conocido como Bobi Wine POLITICA AFRICA UGANDA INTERNACIONAL SALLY HAYDEN / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



La campaña electoral en Uganda se ha visto trastocada en las últimas horas por la prohibición de las autoridades a los candidatos para celebrar mítines en una decena de circunscripciones electorales, entre ellas la capital, Kampala, por violar la normativa de seguridad sobre el coronavirus y también por el grave ataque a un reportero, en estado crítico tras recibir un presunto balazo mientras cubría una reunión del destacado candidato opositor Robert Kyagulanyi, más conocido como 'Bobi Wine'.



El periodista Ashraf Kasirye, empleado de Radio One y cámara para Ghetto TV, ha sido trasladado este domingo al hospital de Masaka en estado crítico después de que supuestamente le dispararan en medio del caos que se produjo cuando la Policía intentó dispersar a los partidarios del candidato presidencial, según informa el diario ugandés 'Daily Monitor'.



El incidente comenzó cuando 'Bobi Wine' (el nombre artístico del candidato durante su etapa como cantante, y por el que es conocido popularmente) salía de misa en la catedral de Nuestra Señora de los Dolores, en Kitovu. La Policía comenzó a intervenir en los aledaños de la iglesia durante el servicio con disparos y gases lacrimógenos según el candidato.



"Estamos dispuestos a sufrir por la verdad porque no infringimos ninguna ley. Incluso cuando nos disparan con balas, gas lacrimógeno o gas pimienta", declaró durante la homilía, en el marco de la campaña electoral para las elecciones del 14 de enero.



Cuando terminó la misa, se encontró a un grupo de jóvenes simpatizantes que coreaban su nombre. Poco después de acercarse a ellos, los agentes comenzaron a dispersar de nuevo a la población, momento en el que el periodista resultó herido.



"Esperamos que viva, a pesar de todos los pronósticos", ha lamentado después Bobi Wine en su cuenta de Twitter, con imágenes del periodista, que presentaba una gran herida perforante en la cabeza.



El candidato opositor ha señalado directamente al presidente, Yoweri Museveni, como responsable de la violencia. "El general Museveni y los criminales a los que ordena matarnos tendrán que dar cuenta de estas atrocidades", ha avisado.



Horas antes del incidente, la Comisión Electoral ugandesa anunció el cese indefinido de la campaña en las circunscripciones de la capital, Kampala, así como en Mbarara, Kabarole, Luwero, Kasese, Masaka, Wakiso, Kabarole, Jinja, Kalungu, Kazo y Tororo "por tener una alta propagación de la COVID-19", según el comunicado oficial.



La Comisión Electoral ha responsabilizado de ello a varios candidatos por saltarse las normas de contención.



"Cuando se iniciaron las campañas, la Comisión observó con preocupación el incumplimiento por parte de algunos de los candidatos de dichas directrices y procedimientos operativos estándar durante la realización de las campaña", según la nota.



"Si bien se han realizado varios compromisos con dichos candidatos, sus agentes o sus representantes, no se ha producido ninguna mejora en cuanto al cumplimiento de los protocolos", de acuerdo con el comunicado, recogido por el diario ugandés 'Observer'.