UE.- El presidente de los populares en Parlamento Europeo acusa a Orban de no tener respuestas para desafíos de la UE

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El presidente del Grupo Popular en el Parlamento Europeo, Manfred Weber, ha asegurado este domingo en un artículo en el grupo mediático alemán EVP que el primer ministro de Hungría, Viktor Orban, no tiene respuestas para los desafíos de la Unión Europea.



"El desmantelamiento del Estado de derecho, el nacionalismo o el fomento de la división no son herramientas efectivas para gestionar estos retos", ha escrito en la tribuna en el diario 'Welt am Sontag' el eurodiputado alemán que ha sido adelantada a la agencia DPA.



En el texto, Weber ha subrayado que "las inmensas convulsiones económicas y sociales no pueden ser gestionadas con un acercamiento nacional populista o una guerra cultural como pide el primer ministro húngaro".



"Algunos líderes del Gobierno hoy en día desacreditan las decisiones de la Unión Europea en busca de la seguridad del aplauso rápido incluso cuando a menudo las apoyaron ellos mismos", ha subrayado el alemán.



Pese a las críticas, Orban y su partido continúan formando parte del Partido Popular Europeo que dirige en el Parlamento comunitario Webber.



Aunque se han realizado alguna tentativas para decidir su expulsión, el primer ministro húngaro siempre se ha impuesto y se ha garantizado su permanencia en el grupo parlamentario.



Recientemente, Orban chocó con Ángela Merkel, del mismo partido que Weber, al intentar bloquear el fondo de ayuda europeo contra el coronavirus para evitar que incluyera cláusulas que exigieran el cumplimiento del Estado de derecho.