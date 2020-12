Sismo de magnitud 6,7 sacudió la zona centro y sur de Chile

Según la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) el sismo fue de 26,5 kilómetros de profundidad. EFE

Santiago de Chile, 27 dic (EFE).- Un fuerte sismo de magnitud 6,7 en la escala Richter sacudió a las a las 18.39 hora local (21.39 GMT) la zona centro y sur de Chile, según informó el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

El epicentro del temblor, sobre el que no se han reportado víctimas o daños materiales, fue 144 kilómetros al oeste del municipio costero de Toltén, en la región de La Araucanía, en la zona centro-sur del país.

Según la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) el sismo, de 26,5 kilómetros de profundidad, se percibió también en las regiones de Biobío, Los Ríos y Los Lagos, todas en la zona centro y sur del país, en las que el sismo registró intensidades de entre 3 y 6 grados en escala de Mercalli.

En la Región Metropolitana, que alberga la capital, no se reportaron signos del movimiento telúrico.

La Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior informó que se trató de un movimiento de "mediana intensidad" y que no se reportaron daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura a causa del fenómeno.

En la misma línea, Guillermo Martínez, alcalde de Toltén -el municipio más afectado-, afirmó estar "preocupado" por el sismo, pese a que se descartara un eventual tsunami y aseguró que por el momento no se han registrado daños a viviendas.

Por su parte, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (Shoa) indicó que las características del terremoto no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.

Después de este sismo se produjeron otros dos fenómenos de menor intensidad en las costas de Los Ríos y La Araucanía, el primero de magnitud 3,7 en la escala Richter y epicentro 152 kilómetros al oeste de la ciudad de Valdivia.

El otro, de magnitud 3,5, tuvo su epicentro 149 kilómetros al oeste de Toltén, cercano a la zona del primer temblor.