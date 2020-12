Rosa Benito se marca un María Patiño para felicitar la Navidad

04/07/2020 Rosa Benito EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 27 (CHANCE)



Hay muchas maneras de felicitar la Navidad, pero lo cierto es que nos hemos enamorado con cómo Rosa Benito ha querido desear lo mejor a todos sus seguidores y es que lo ha hecho al más puro estilo 'María Patiño'. La colaboradora de Ya es mediodía, ha utilizado la canción de Manuel Carrasco, No dejes de soñar, para ponerle melodía a su fotografía más navideña.



Además, la exmujer de Amador Mohedano ha utilizado en su mensaje navideño una de las frases más típicas en la boca de María Patiño: "No dejemos de soñar por muchos años que tengamos... la vida son sueños". Y lo cierto es que Rosa Benito tiene razón, no importa la edad, sino la forma en la que te enfrentes a la vida.



De esta manera, Rosa Benito ha mostrado esa sonrisa que tanto nos gusta y que tanto llena la pantalla cuando aparece en televisión, posando en un árbol de Navidad y aconsejando a todos sus seguidores que nunca dejen de soñar a pesar de los años que tengan.